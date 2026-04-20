कुंभ राशि के राहु इन राशियों के लिए शुभ, देंगे शानदार खबर
Rahu in Aquarius Horoscope 2026 : इस मायावी ग्रह गोचर का प्रभाव अचानक धन लाभ, विदेश की यात्रा, या नौकरी में बदलाव ला सकता है। जब राहु नेगेटिव रूप से इफेक्ट करता है तो फैसले लेने में दिक्कतें, मानसिक तनाव, या गलतफहमियां हो सकती हैं।
Rahu in Aquarius Horoscope 2026, राहु का कुंभ गोचर : सभी ग्रहों की चाल टाइम-टाइम पर बदलती रहती है। राहु मायावी ग्रह हैं। राहु उलटी चाल में ही गोचर करते हैं। राहु का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना इफेक्ट दिखाता है। राहु की चाल बदलने पर जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इस मायावी ग्रह गोचर का प्रभाव अचानक धन लाभ, विदेश की यात्रा, या नौकरी में बदलाव ला सकता है। वहीं, जब राहु नेगेटिव रूप से इफेक्ट करता है तो फैसले लेने में दिक्कतें, मानसिक तनाव, सेहत से जुड़ी दिक्कतें या गलतफहमियां हो सकती हैं। वर्तमान समय में कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। पिछले साल से कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। इस साल के दिसंबर की शुरुआत तक राहु कुंभ राशि में रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर के दिन शाम तक राहु कुंभ राशि में रहेंगे फिर मीन राशि में जाएंगे। आइए जानते हैं राहु के गोचर से किन राशियों के लिए आने वाले दिन शुभ साबित हो सकता है-
कुंभ राशि के राहु इन राशियों के लिए शुभ, देंगे शानदार खबर
धनु राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर कैसा रहेगा?
राहु का कुंभ राशि में गोचर करना धनु राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। मन आपका शांति और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। आपकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहेगी और जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है।
मेष राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन में सुख और खुशियां बनी रहेंगी। इस दौरान आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। वहीं, किसी बड़ी मुश्किल से सामना नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर कैसा रहेगा?
राहु का कुंभ राशि में गोचर करना कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। मां की सेहत पहले से बेहतर होगी धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। ऑफिस का स्ट्रेस आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। काम के सिलसिले में थोड़ी बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है। आप का भी स्वास्थ्य सही रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा