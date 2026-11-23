मेष राशि के 10वें घर और कन्या राशि के 5वें घर में, राहु 18 महीने के लिए 6 राशियों की लाइफ कैसे चेंज करेंगे
राहु का गोचर होने वाला है। आपके लिए चीजें पहले से अच्छी होंगी या राहु आपके लिए कंफ्यूजन लाएंगे। आइए पढ़ें कैसे राहु का बदलाव आपके लिए चेंज लाएगा।
राहु जितना मर्जी देते जाओ ती है। राहु को किसी चीज की शुरुआत तो करा देता है, लेकिन अंत नहीं करने देता है। राहु मकर राशि में 5 दिसंबर में जा रहे हैं। राहु का यह बड़ा गोचर होने वाला है। ऐसे में हम यहां आपको राहु की कुछ छोटी रेमेडीज भी बताएंगे और आपको राहु का असर राशियों पर क्या होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। यहां हम 6 राशियों के बारे में बता रहे हैं।
अपने राहु को कैसे सही करें
जो लोग दूसरों से जलते हैं, उनका राहु खराब होता है। इसलिए किसी की भी तरक्की पर उससे जलें ना और ना उनके बारे में नेगेटिव सोचें। वो जो कर रहे हैं, उन्हें करने दें, आप अपना काम करें। इससे राहु खराब नहीं होगा। जुएं की लत ना लगना। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का बॉथरुम साफ रहता है, उन लोगों का राहु ठीक होता है, लेकिन अगर साफ नहीं रहता है तो राहु खराब होता है। अगर राहु को अच्छा करना है, भगवान श्रीकृष्णके मंदिर से मोरपंख ले आएं और मंदिर में चढ़ाकर अपने घर में लआएं, ऐसा कहा जाता है कि इससे राहु ठीक हो जाता है।
राहु का गोचर मेष राशि के लिए क्या बदलाव लाएगा?
ऐसे में मेष राशि में जा रहे हैं, तो राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे । 10वा घर का मतलब है कि करियर, सोशल इमेज, महत्वाकांक्षा और अधिकार पर गहरा प्रभाव डालता है। आपको अचानक आगे बढ़ा सकता है। आपकी पब्लिक इमेज पर काम करेगा। लेकिन इस दौरान अगर कुछ जल्दी में काम करेंगे वो भी बिना सोचे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए राहु के भ्रम में ना जाएं। काम करें और मेहनत करें। उतार-चढ़ाव और पारिवारिक संतुलन की चुनौती भी ला सकती है। अपने लक्ष्यों को सामने रखो और एक तारीख तय कर लो कि कब तक आप इसके आगे निकल सकते हैं।
वृषभ राशि के लिए क्या अच्छा होने वाला है?
वृषभ राशि वालों के लिए 9वें घर में राहु जा रहा है। ये लोग एनर्जेटिक रहेंगे। इनके अंदर इच्छाशक्ति भी पैदा होगी। ये लोग कुछ करके आगे बढना चाहते हैं, इन लोगों को लगेगा कि मैं यह सीख लूं, यह कर लूं। वृषभ लग्न वालों को अपने बारे में सोचना होगा, आपके लिए मौके आएंगे, आपको उन मौको को पहचानना है। आपको डिफेंसिव मोड में काम नहीं करना है। अपनी साधना में लगातार काम करना है।
मिथुन राशि के लिए क्या बदलाव?
मिथुन राशि वालों के लिए आठंवे घर में गोचर हो रहा है। इनके लिए राहु बहुत खास चीजें लाएगा। इनके लिए चीजें काफी बदलने वाली हैं। इनका धैर्य काफी कम हो सकता है। आपके सामने चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। आपको हर तरफ चीजें सही करने के लिए सभी बातों को साफ-साफ समझना होगा। आपके लिए लाइफ अच्छी रहने वाली है।
कर्क और सिंह राशि वालों के लिए कैसा समय
कर्क राशि वालों को लाइफ में जो बातें रखनी है वो साफ रखनी हैं। राहु का गोचर आपके सातवें भाव में हो रहा है। पर्सनल लाइफ में जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है। आपको समय पर सभी को कामों को करना है। लाइफ में उलझना नहीं है। बिजनेस और नौकरी में भी अपने लक्ष्य को साफ रखें। ऐसा ना हो कि आपको करना क्या है ये आपको पता ही ना हो।
सिंह राशि वाले के छठे घर में काम कर रहा है। आपको किसी भी विवाद से निकलना है, आसान है, आपके लिएराहु का गोचर बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा समय है।
कन्या राशि वालों को मिलेगा गुरु का साथ
कन्या राशि वालों के 5वें घर में आरहे हैं। अगले साल तक राहु इसी राशि में रहेंगे। पहले 12 महीने इनको नया सीखने के लिए आतुर करेगा। इसके बाद गुरु इस राशि में आ जाएगा, जो आपने सीखा है, वो आपके रिसोर्स अच्छा रहेगा। पहले एक साल आपके लिए सीखने का समय है और फिर आपको इससे लाभ मिलना शुरु होगा।उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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