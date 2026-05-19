Rahu Gochar 2026: 31 मई से इन 3 राशियों पर राहु बरसाएंगे कृपा, आने वाले 64 दिन रहेंगे शानदार
Rahu nakshatra pada gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर राहु की कृपा होती है, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जानें राहु की चाल में होने वाला बदलाव किनके लिए रहेगा लाभकारी।
Rahu nakshatra pada transit 2026: मायावी ग्रह राहु जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं, तो उसका प्रभाव मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ता है। राहु हमेशा वक्री यानी उलटी चाल ही चलते हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 31 मई 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद से पहले पद में गोचर करेंगे। जहां वह करीब 64 दिन तक रहेंगे। राहु की चाल में होने वाला बदलाव तीन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा। राहु की कृपा से इन राशि वालों को नौकरी में तरक्की के साथ आर्थिक फायदा भी मिलेगा।
जानें मई में राहु की चाल बदलने से किन राशियों को होगा लाभ-
1. मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु की चाल में होने वाला परिवर्तन लाभकारी माना जा रहा है। इस अवधि में आपको प्रमोशन या पदोन्नति की संभावना बन सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। व्यवसायियों को किसी महत्वपूर्ण डील से फायदा हो सकता है। राहु कृपा से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थियों को भी इस समय अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है।
2. तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर करियर में नए अवसर के दरवाजे खोल सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और अटके हुए धन की वापसी के साथ पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। रिश्तों में तालमेल और प्रेम बढ़ेगा।
3. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए राहु गोचर का यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस अवधि आप जिस सफलता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह प्राप्त हो सकती है। ऑफिस में सीनियर्स आपकी कड़ी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं, जिसका लाभ अप्रेजल में मिलेगा। व्यापारियों के हाथ कोई बड़ा सौदा लग सकता है, जिससे आर्थिक लाभ होगा। इस अवधि के दौरान आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आने के योग बन रहे हैं।
राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय-
1. राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव व काल भैरव की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव पर जल चढ़ाना भी लाभकारी माना जाता है।
2. राहु कृपा पाने के लिए जरूरतमंद को काले तिल, सरसों के तेल या काला कपड़ा दान करें।
3. काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान