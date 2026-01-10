Hindustan Hindi News
शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर, इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, सुख-समृद्धि के साथ धन लाभ के बन रहे योग

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक मायावी और बेहद शक्तिशाली ग्रह माना गया है। राहु एक निश्चित समय के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी ना किसी रूप से पड़ता है। जल्द ही राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 

Jan 10, 2026 10:44 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक मायावी और बेहद शक्तिशाली ग्रह माना गया है। राहु एक निश्चित समय के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी ना किसी रूप से पड़ता है। ऐसे में राहु अपने ही शतभिषा नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश करेंगे। राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने से कई राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इससे कुछ राशियों के भाग्य एकदम से बदल जाएंगे।

ज्योतिष गणना के मुताबिक 25 जनवरी 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन कुछ राशि के जातकों के नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय नए निवेश, व्यवसायिक लाभ और पारिवारिक सुख-संपन्नता के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। चलिए ऐसे ही 4 राशियों के बारे में जानते हैं।

मीन राशि
राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने से मीन राशि के जातकों के लिए काफी शुभ हो सकता है। इस राशि के बारहवें भाव में राहु और लग्न भाव में शनि विराजमान है। राहु इन राशि वालों को इस साल एक नए प्रकार का अनुभव दे सकता है। जिन लोगों ने विदेश जाने का प्लान बनाया है, उन्हें इस साल यानी 2026 में अचानक जाने मौका मिल सकता है। इन राशि वालों को अचानक धन लाभ मिल सकता है। रुका हुआ कार्य पूरा होगा।

वृषभ राशि
राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर वृषभ राशि के वालों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस अवधि में इस राशि वालों को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। पुराने प्रोजेक्ट्स या कार्यों में सफलता मिल सकती है और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं पर ठोस काम शुरू हो सकेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।

कन्या राशि
राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए सही साबित होगा। करियर और जीवन में सकारात्मक और बड़ा परिवर्तन होगा। प्रमोशन के योग बन सकते हैं। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन या लेखन क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। करियर के नए रास्ते खुलेंगे और लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को सफलता के साथ पूरा करने का अवसर मिलेगा।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए राहु का यह परिवर्तन भाग्य और सफलता के रास्ते खोलेगा। जातक अपने व्यक्तित्व में निखार महसूस करेंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक मिलेंगे। पुराने निवेशों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा और किसी पुराने भ्रम या गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा।

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर काफी बड़ा परिवर्तन लाएगा। इस दौरान ये जातक नए अवसरों का सही लाभ उठा सकेंगे। व्यापारियों के लिए विदेश यात्रा के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। धन लाभ होगा। कुल मिलाकर इन जातकों लिए जीवन में सफलता, संतुलन और सुख-समृद्धि के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
