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Rahu Gochar 2026: शनि की मकर राशि में आ रहे राहु, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Rahu Transit 2026: राहु जल्द ही अपनी राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। राहु कुछ दिनों में शनि की मकर राशि में आ जाएंगे। शनि की राशि में राहु के आने से तीन राशि वालों की टेंशन बढ़ सकती है। जानें इनके बारे में।

Rahu Gochar 2026: शनि की मकर राशि में आ रहे राहु, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

.Rahu Gochar Makar Rashi Mein: ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जिस व्यक्ति पर राहु मेहरबान होते हैं उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, जबकि राहु की टेढ़ी नजर जातक को मुश्किलों में फंसा सकती है। साल के अंत में राहु अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। राहु का गोचर शनि की मकर राशि में होने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, राहु करीब 18 महीने में एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। राहु का मकर गोचर देश-दुनिया के साथ मानव जीवन को प्रभावित करेगा। ज्योतिष के अनुसार, मकर राशि में होने वाला राहु गोचर कई राशि वालों के लिए कष्टकारी साबित हो सकता है।

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जानें राहु का मकर राशि में गोचर कब होगा और किन राशियों के लिए रहेगा अशुभ-

मकर राशि में राहु गोचर कब होगा: द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु का मकर राशि में गोचर 5 दिसंबर को होगा और राहु 22 जून 2028 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे।

राहु गोचर से इन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें-

1. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों की राहु गोचर के बाद आर्थिक परेशानी बढ़ सकती हैं। निवेश के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर वाद-विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखें।

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2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए राहु गोचर आर्थिक व पारिवारिक परेशानियां लेकर आ सकता है। इस समय आपको सेहत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी बड़े निवेश से बचें और महत्वपूर्ण फैसला फिलहाल टाल दें, वरना नुकसान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है।

3. सिंह राशि- सिंह राशि के लिए राहु गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और राहु के बीच मित्रता का भाव नहीं है। ऐसे में राहु गोचर से आपको मानसिक तनाव और अज्ञात भय परेशान कर सकता है। रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है। कुछ जातकों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। आर्थिक परेशानी सामने आ सकती है।

राहु के अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय-

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु के प्रकोप से बचने के लिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से "ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन काले तिल या वस्त्र आदि का दान भी लाभकारी माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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