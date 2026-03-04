Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Happy Holi 2026 Wishes: राधा-कृष्ण पर बेस्ड SMS के साथ अपनों को कहें ‘हैप्पी होली’, देखें 20 सबसे खूबसूरत मैसेज

Mar 04, 2026 09:39 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi Wishes 2026: आज होली के खास मौके पर अगर आप अपनों को राधा-कृष्ण से जुड़े मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपकी खोज यही खत्म हो जाएगी। नीचे पढ़ें आज के लिए टॉप 20 ऐसे मैसेज जो किसी का भी दिन बना देंगे। 

Happy Holi 2026 Wishes: राधा-कृष्ण पर बेस्ड SMS के साथ अपनों को कहें ‘हैप्पी होली’, देखें 20 सबसे खूबसूरत मैसेज

Happy Holi 2026 Wishes: हिंदू धर्म में होली पावन और बड़े त्योहारों में से एक है। देश भर में आज रंगों वाली होली खेली जा रही है। इस खास मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश भेजते हैं। अगर आप राधा-कृष्ण भक्त हैं तो आपके लिए हम यहां पर कुछ चुंनिंदा विशेज लेकर आए हैं, जो आप अपनों को भेज सकते हैं। नीचे पढ़ें राधा-कृष्ण के प्रेम की तरह ही खूबसूरत होली विशेज-

यहां देखें राधा-कृष्ण पर बेस्ड होली के खूबसूरत 20 बधाई संदेश-

1. राधा के रंग संग हो कृष्ण की मुरली की मिठास, आपकी होली भी ऐसे ही प्यार और खुशियों से भर जाए। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

2. जैसे बरसाने में राधा-कृष्ण ने खेली थी होली, वैसे ही आज आपकी जिंदगी में भी प्रेम के रंग घुल जाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

3. कान्हा के रंग और राधा के संग, आपकी जिंदगी भी खुशियों के रंगों से भर जाए। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

4. राधा-कृष्ण का प्रेम जैसे सदा अमर है, वैसे ही हमेशा आपकी जिंदगी में प्यार और खुशियां बनी रहें। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

5. राधा के गुलाल और कृष्ण की मुस्कान से सजी होली, आपके जिंदगी में भी खुशियों की बहार लाए। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

6. वृंदावन की होली और राधा-कृष्ण का प्यार, आज आपकी जिंदगी को भी रंगीन और खुशहाल बना दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

7. राधा-कृष्ण की पावन होली की तरह आपका जीवन भी प्रेम और आनंद से भर जाए और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

8. कान्हा की पिचकारी और राधा का गुलाल, आज आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग घोल दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

9. राधा-कृष्ण का पावन प्रेम आपके जीवन में भी मिठास और सुख के रंग भर दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

10. जैसे ब्रज में खेली जाती है प्रेम भरी होली, वैसे ही आज आपके घर-आंगन में भी खुशियों की बारिश हो। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

11. राधा के संग कृष्ण की होली, आपके जीवन में भी प्रेम और उमंग के रंग भर दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें:हैप्पी होली 2026 विशेज: व्हाट्सएप पर भेजने के लिए यहां देखें 17+ शानदार मैसेज
ये भी पढ़ें:Happy Holi 2026 Wishes: घर की नई-नवेली दुल्हन की है पहली होली? ऐसे करें विश
ये भी पढ़ें:Happy Holi 2026 Wishes: सास-ससुर और घर के बड़ों को खास अंदाज में करें होली विश

12. राधा-कृष्ण के दिव्य और सुंदर प्रेम की तरह आपका रिश्ता भी हमेशा मजबूत और रंगीन रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

13. कान्हा के रंग से रंग जाए हर दिल, और राधा के प्रेम से भर जाए आपका हर रिश्ता। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

14. वृंदावन की होली की खुशबू आज के दिन आपके जीवन में भी प्रेम और शांति भर दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

15. राधा-कृष्ण की होली की तरह आपका हर दिन खुशियों के रंगों से सजा रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

16. ब्रज की गलियों की होली और राधा-कृष्ण का प्यार, आपकी जिंदगी में भी आनंद की बहार लाए। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

17. राधा का स्नेह और कृष्ण की मुरली की धुन, आपकी होली को भी खास और यादगार बना दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

18. राधा-कृष्ण के प्रेम के रंग से सजी होली, आपकी और आपके अपनों की जिंदगी को भी खुशियों से भर दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

19. कान्हा के संग राधा की होली, आपकी और आपके अपनों की जिंदगी में प्रेम और मुस्कान के रंग घोल दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

20. राधा-कृष्ण का आशीर्वाद आपकी और आपके अपनों की जिंदगी में प्रेम, सुख और रंगों की कभी कमी न होने दे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Holi Wishes Happy Holi Wishes Happy Holi Wishes In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने