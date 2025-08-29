Radha Ashtami Vrat 2025 Date Importacne Significance Radha Ashtami Vrat : राधा अष्टमी का होता है विशेष महत्व, व्रत करने से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Radha Ashtami Vrat 2025 Date Importacne Significance

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 05:27 PM
Radha Ashtami : हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी को भी बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधी रानी की विधि-विधान से पूजा किया जाता है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस राधा रानी की विशेष पूजा-अर्चना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राधा रानी की पूजा-उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विवाहित जीवन खुशहाल रहता है।

राधा अष्टमी का होता है विशेष महत्व- राधा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उनसे भगवान श्री कृष्णा अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है।

राधा अष्टमी पर करें ये खास उपाय- राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। साथ ही राधा रानी और कृष्णजी की विधि-विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन राधाकृपाकटाक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके साथ ही इस पावन दिन राधा नाम का अधिक से अधिक जाप करें। राधा नाम जपने से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। राधा नाम के जप करने से सभी देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।

Radha Ashtami
