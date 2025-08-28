Radha ashtami: राधाष्टमी पर करें ये उपाय, हर मनोकामना होती है पूर्ण

Radha Ashtami upaay : भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी श्री राधा रानी को समर्पित है। शास्त्रों की मानें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी अवतरित हुई थीं। जानें इस दिन क्या उपाय करने चाहिए।

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी श्री राधा रानी को समर्पित है। शास्त्रों की मानें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी अवतरित हुई थीं। इसके लिए हर साल भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। पुराणों में एक श्लोक मिलता है राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान्‌ प्रभु:। परस्पराभीष्टदेवो भेदकृन्नरक॑ ब्रजेतू॥ -राधा श्रीकृष्णकी पूजनीया हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाके पूजनीय हैं। वे दोनों एकदूसरेके इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ राधा रानी के महज नाम जप से व्यक्ति विशेष का उद्धार हो जाता है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन श्रीजी और कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हैं। इस दिन कुछ उपायों से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधाष्टमी पर राधा कवच का पाठ भी बहुत शुभ माना गया है। पुराणों में लिखा है, जो राधाष्टमी पर राधा कवच का पाठ करता है, वो पुण्य प्राप्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

राधाष्टमी पर राधारानी के इन नामों के जप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्णमन्त्राधिदेवता, सर्वाधा, सर्ववन्द्या, वृन्दावनविहारिणी, वृन्दाराध्या, रमा, अशेषगोपीमण्डलपूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्रीकृष्णवल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गन्धर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणि, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचन्द्रनिभानना, भुक्तिमुक्तिप्रदा नित्यं, भवव्याधिविनाशिनी।

राधा अष्टमी के दिन गुप्त दान करना चाहिए। राधाष्टमी पर अपनी सामर्थ्यनुसार दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को देर रात 10 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी। वहीं 31 अगस्त को देर रात 12 बजकर 57 मिनट पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। इसलिए उदया तिथि में राधा अष्टमी का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। राधाजी की पूजा का विशेष मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 10:42 बजे से दोपहर 1:14 बजे तक रहेगा। ।