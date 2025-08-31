Radha Ashtami Time from 11:05 AM Pooja Muhurat Radha Ashtami on 31 August Radha Ashtami Upay Radha Ashtami: राधा अष्टमी पर भद्रा का साया, 11:05 ए एम से शुरू पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Radha Ashtami: राधा अष्टमी पर भद्रा का साया, 11:05 ए एम से शुरू पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त

Radha Ashtami Time 2025: गौर फरमाने वाली बात यह कि राधा अष्टमी पर भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। राधा अष्टमी पर श्री राधे की आराधना मध्याह्नकाल में करने का विधान है। ऐसे में जानें आज पूजा का सबसे बेस्ट मुहूर्त क्या रहेगा-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 08:29 AM
Radha Ashtami Time 2025: हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भाद्रपद शुक्ल पक्ष, अष्टमी को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार, राधा अष्टमी 31 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस खास दिन पर भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। राधा अष्टमी पर श्री राधे की आराधना मध्याह्नकाल में करने का विधान है, जो हिन्दु कैलेंडर के अनुसार, दोपहर का समय है। ऐसे में आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर भद्रा मान्य होगी या नहीं व पूजन का उत्तम मुहूर्त-

राधा अष्टमी पर भद्रा का साया

पंचांग अनुसार, आज सुबह 05:59 ए एम से 11:54 ए एम तक भद्रा लग रही है। आज चंद्र वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र जब सिंह, कर्क, कुंभ या मीन राशि में होते हैं, तब भद्रा पृथ्वी पर मानी जाती है। ऐसे में पपृथ्वी लोक पर भद्रा मान्य नहीं होगी।

अष्टमी तिथि प्रारम्भ: 10:46 पी एम (30 अगस्त)

अष्टमी तिथि समाप्त: 12:57 ए एम (01 सितम्बर)

11:05 ए एम से शुरू पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त

मध्याह्न समय - 11:05 ए एम से 01:38 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 33 मिनट्स

सुबह से शाम तक पूजन के चौघड़िया मुहूर्त

चर - सामान्य 07:34 ए एम से 09:10 ए एम

लाभ - उन्नति 09:10 ए एम से 10:46 ए एम

अमृत - सर्वोत्तम 10:46 ए एम से 12:21 पी एम

शुभ - उत्तम 01:57 पी एम से 03:32 पी एम

शुभ - उत्तम 06:44 पी एम से 08:08 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 08:08 पी एम से 09:33 पी एम

चर - सामान्य 09:33 पी एम से 10:57 पी एम

अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:29 पी एम से 03:20 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:44 पी एम से 07:06 पी एम

भोग- खीर, पंचामृत, सूखे मेवे, नारियल, फल, हलवा, मिठाई, लड्डू, माखन मिश्री आदि

मंत्र- ॐ वृषभानुज्यै विधमहे, कृष्णप्रियायै धीमहि, तन्नो राधा प्रचोदयात।

ॐ ह्रीं श्रीराधिकायै विद्महे गान्धर्विकायै विधीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्।।

उपाय- वैवाहिक या प्रेम जीवन को मधुर बनाने के लिए श्री राधा चालीसा का पाठ करें व शृंगार कि समाग्री अर्पित करें।

