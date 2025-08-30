Radha Ashtami on 31 August known puja vidhi shubh muhurat mantra aarti bhog Radha Ashtami : राधा अष्टमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, आरती से लेकर सबकुछ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Radha Ashtami : राधा अष्टमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, आरती से लेकर सबकुछ

Radha Ashtami : हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। बरसाना में इस दिन विशेष पूजा-अर्चना होती है। 

Yogesh Joshi Sat, 30 Aug 2025 04:56 PM
Radha Ashtami : राधा अष्टमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, आरती से लेकर सबकुछ

Radha Ashtami : हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। बरसाना में इस दिन विशेष पूजा-अर्चना होती है। इस साल राधा रानी का जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी 31 अगस्त को है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही धूम- धाम से राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा रानी की उपासना करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं, राधा अष्टमी की पूजा-विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ…

पूजा का शुभ मुहूर्त-

मध्याह्न समय - 11:05 ए एम से 01:38 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 33 मिनट्स

पूजा विधि: राधा रानी की पूजा के लिए एक मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्यभाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधाजी की मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात राधाजी का षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दें।

पूजन सामग्री लिस्ट- राधा-कृष्ण की प्रतिमा या चित्र, राधा रानी की पोशाक, पंचामृत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीपक, घी/तेल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत (चावल), फल, खीर, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची।

व्रत जरूर करें - अगर संभव हो तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उनसे भगवान श्रीकृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं।

मंत्र- ॐ ह्रीं राधिकायै नमः

भोग- राधा रानी को सात्विक व्यंजन, दूध से बनी मिठाइयां और मौसमी फल बेहद प्रिय हैं। इस पावन दिन राधा रानी को माखन मिश्री, खीर, मालपुआ, पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं।

आरती-

Radha Ji Ki Aarti : राधा जी की आरती, आरती राधाजी की कीजै...

श्री राधाजी की आरती:

आरती राधाजी की कीजै। टेक…

कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा।

आरती वृषभानु लली की कीजै। आरती…

कृष्णचन्द्र की करी सहाई, मुंह में आनि रूप दिखाई।

उस शक्ति की आरती कीजै। आरती…

नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई।

आरती रास रसाई की कीजै। आरती…

प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई।

आरती राधाजी की कीजै। आरती…

दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती।

आरती दु:ख हरणीजी की कीजै। आरती…

दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे।

आरती जगत माता की कीजै। आरती…

निज पुत्रों के काज संवारे, रनवीरा के कष्ट निवारे।

आरती विश्वमाता की कीजै। आरती राधाजी की कीजै…।

आरती भगवान श्रीकृष्ण की - राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय भगवान कृष्ण की भी आरती जरूर करें-

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

गले में बैजंती माला,

बजावै मुरली मधुर बाला ।

श्रवण में कुण्डल झलकाला,

नंद के आनंद नंदलाला ।

गगन सम अंग कांति काली,

राधिका चमक रही आली ।

लतन में ठाढ़े बनमाली

भ्रमर सी अलक,

कस्तूरी तिलक,

चंद्र सी झलक,

ललित छवि श्यामा प्यारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

॥ आरती कुंजबिहारी की…॥

कनकमय मोर मुकुट बिलसै,

देवता दरसन को तरसैं ।

गगन सों सुमन रासि बरसै ।

बजे मुरचंग,

मधुर मिरदंग,

ग्वालिन संग,

अतुल रति गोप कुमारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

॥ आरती कुंजबिहारी की…॥

जहां ते प्रकट भई गंगा,

सकल मन हारिणि श्री गंगा ।

स्मरन ते होत मोह भंगा

बसी शिव सीस,

जटा के बीच,

हरै अघ कीच,

चरन छवि श्रीबनवारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

॥ आरती कुंजबिहारी की…॥

