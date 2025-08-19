Radha Ashtami date udayatithi radhaashtami kab hai is din kya upaay karein Radha Ashtami: किस दिन है राधाष्टमी, इस दिन समृद्धि और लाभ पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Radha Ashtami: किस दिन है राधाष्टमी, इस दिन समृद्धि और लाभ पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 12:19 PM

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 12:19 PM
Radha Ashtami: किस दिन है राधाष्टमी, इस दिन समृद्धि और लाभ पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व से 15 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025, रात 10:46 बजे से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि 31 अगस्त 2025 को रात 12:57 बजे तक रहेगी। इसलिए उदयाकाल की तिथि के अनुसार रविवार, 31 अगस्त 2025 को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए समय सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 बजे तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार, मध्यान्ह काल में पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वो बरसाना में जन्मी थी और उनके पिता का नाम वृषभान था। उनका स्मरण हमेशा श्रीकृष्ण के साथ किया जाता है। इस दिन क्या उपाय करने चाहिए, इससे आपको समृद्धि और धनलाभ होगा

इस दिन राधा जी की कृपा पाने के लिए उन्हें पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। इस दिन पूजा करते समय श्री राधा-कृष्णाय नमः या राधे राधे मंत्र का 108 बार जाप करें। उनके नामजप से आपके कई काम बन जाएगा। इससे मन को शांति मिलती है।

ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्रीकृष्ण के मुकुट पर लगा मोरपंख घर लाना चाहिए। आपको बता दें कि श्रीकृष्ण राधा रानी जी को यह बगुत प्रिय है, इसलिए इस दिन मोरपंख लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन मोर पंख लाने में धनवृद्धि होती है।

इस दिन घर में बांसुरी भी लानी चाहिए। राधाजी और कृष्णा जी को बांसुरी और मेरपंख दोनों प्रिय हैं, इसलिए इस दिन दोनों को घर लाना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है।

(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। लाइव हिन्दुस्तान किसी भी नतीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है।)

