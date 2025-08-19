Radha Ashtami: किस दिन है राधाष्टमी, इस दिन समृद्धि और लाभ पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व से 15 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025, रात 10:46 बजे से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि 31 अगस्त 2025 को रात 12:57 बजे तक रहेगी। इसलिए उदयाकाल की तिथि के अनुसार रविवार, 31 अगस्त 2025 को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए समय सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 बजे तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार, मध्यान्ह काल में पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वो बरसाना में जन्मी थी और उनके पिता का नाम वृषभान था। उनका स्मरण हमेशा श्रीकृष्ण के साथ किया जाता है। इस दिन क्या उपाय करने चाहिए, इससे आपको समृद्धि और धनलाभ होगा

