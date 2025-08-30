राधा अष्टमी पर पूजा के लिए 2 घंटे 33 मिनट का समय शुभ, 04:29 से 05:14 ए एम तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त

Radha Ashtami Puja Time: हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधी रानी की विधि-विधान से पूजा किया जाता है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है।

Radha Ashtami Vrat: हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधी रानी की विधि-विधान से पूजा किया जाता है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस साल 31 दिसंबर 2025 को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी बड़े ही धूम-धाम से मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी की पूजा राधा अष्टमी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के साथ राधा अष्टमी का त्योहार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

पूजा का शुभ मुहूर्त- मध्याह्न समय - 11:05 ए एम से 01:38 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 33 मिनट्स

अन्य शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:51 ए एम से 05:59 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:20 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:06 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:44 पी एम से 07:51 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 01