राधा अष्टमी पर पूजा के लिए 2 घंटे 33 मिनट का समय शुभ, 04:29 से 05:14 ए एम तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त

Radha Ashtami Puja Time: हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधी रानी की विधि-विधान से पूजा किया जाता है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 07:40 PM
Radha Ashtami Vrat: हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पर राधी रानी की विधि-विधान से पूजा किया जाता है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस साल 31 दिसंबर 2025 को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी बड़े ही धूम-धाम से मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी की पूजा राधा अष्टमी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के साथ राधा अष्टमी का त्योहार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

पूजा का शुभ मुहूर्त-

मध्याह्न समय - 11:05 ए एम से 01:38 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 33 मिनट्स

अन्य शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:51 ए एम से 05:59 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:20 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:06 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:44 पी एम से 07:51 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 01

राधा अष्टमी का विशेष महत्व होता है-

राधा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्णा अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की उपासना करने से घर में मां लक्ष्मी आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर संभव हो तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उनसे भगवान श्रीकृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं।

