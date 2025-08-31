Radh Ashtami Radha Rani Ki Aarti Lyrics In Hindi Radha Rani Ki Aarti : राधा अष्टमी पर जरूर करें राधा रानी की ये आरती, आरती राधाजी की कीजै…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Radh Ashtami Radha Rani Ki Aarti Lyrics In Hindi

Radha Rani Ki Aarti : राधा अष्टमी पर जरूर करें राधा रानी की ये आरती, आरती राधाजी की कीजै…

श्री राधा रानी जी का प्राकट्य उत्सव श्री राधा अष्टमी आज है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसा भाद्र पद शुक्ल अष्टमी के दिन अभिजीत मुर्हूत में राधा जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 01:00 AM
share Share
Follow Us on
Radha Rani Ki Aarti : राधा अष्टमी पर जरूर करें राधा रानी की ये आरती, आरती राधाजी की कीजै…

Radha Rani Ki Aarti : श्री राधा रानी जी का प्राकट्य उत्सव श्री राधा अष्टमी आज है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसा भाद्र पद शुक्ल अष्टमी के दिन अभिजीत मुर्हूत में राधा जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 31 अगस्त को पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11.05 बजे से 1.38 बजे तक है। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की आरती जरूर करें।

Radha Ji Ki Aarti : राधा जी की आरती, आरती राधाजी की कीजै…

आरती राधाजी की कीजै। टेक…

कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा।

आरती वृषभानु लली की कीजै। आरती…

कृष्णचन्द्र की करी सहाई, मुंह में आनि रूप दिखाई।

उस शक्ति की आरती कीजै। आरती…

नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई।

आरती रास रसाई की कीजै। आरती…

प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई।

आरती राधाजी की कीजै। आरती…

दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती।

आरती दु:ख हरणीजी की कीजै। आरती…

दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे।

आरती जगत माता की कीजै। आरती…

निज पुत्रों के काज संवारे, रनवीरा के कष्ट निवारे।

आरती विश्वमाता की कीजै। आरती राधाजी की कीजै…।

ये भी पढ़ें:राधा अष्टमी पर पूजा के लिए 2 घंटे 33 मिनट का समय शुभ, 04:29 से ब्रह्म मुहूर्त

राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय भगवान कृष्ण की भी आरती जरूर करें।

आरती भगवान श्रीकृष्ण की -

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

गले में बैजंती माला,

बजावै मुरली मधुर बाला ।

श्रवण में कुण्डल झलकाला,

नंद के आनंद नंदलाला ।

गगन सम अंग कांति काली,

राधिका चमक रही आली ।

लतन में ठाढ़े बनमाली

भ्रमर सी अलक,

कस्तूरी तिलक,

चंद्र सी झलक,

ललित छवि श्यामा प्यारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

॥ आरती कुंजबिहारी की…॥

कनकमय मोर मुकुट बिलसै,

देवता दरसन को तरसैं ।

गगन सों सुमन रासि बरसै ।

बजे मुरचंग,

मधुर मिरदंग,

ग्वालिन संग,

अतुल रति गोप कुमारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

॥ आरती कुंजबिहारी की…॥

जहां ते प्रकट भई गंगा,

सकल मन हारिणि श्री गंगा ।

स्मरन ते होत मोह भंगा

बसी शिव सीस,

जटा के बीच,

हरै अघ कीच,

चरन छवि श्रीबनवारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

॥ आरती कुंजबिहारी की…॥

Radha Ashtami
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने