आज का सुविचार : सांप और दुर्जन में से सांप अच्छा है, आचार्य चाणक्य ने क्यों कहा ऐसा पढ़ें
Aaj ka suvichar in hindi:आचार्य चाणक्य ने जीवन की सफलता के लिए कई बाते बताई हैं। कैसे विद्या आपके जीवन में वैल्यू रखती है। इसके अलावा ज्ञान के बिना आप अंधकार में रहते हैं। यहां उन्हें आज दुर्जन और सांप में भेद बताया है।
quotes of the day, Aaj ka suvichar in hindi:आचार्य चाणक्य ने जीवन की सफलता के लिए आम जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आपको अच्छे और बुरे में कैसे फर्क करना चाहिए और कहां आपको नुकसान हो सकता है, यह सब कुछ आप चाणक्य नीति में जान सकते हैं। यहां आचार्य ने दुर्जन लोगों के बारे में बताया है कि दुर्जन लोग कैसे होते हैं। वो कैसे भी हो लेकिन आपके लिए नुकसान दायक ही रहते हैं। वहीं सज्जन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं बदलते हैं। यहां दिए गए श्लोकों में चाणक्य ने अच्छे लोगों के बारे में बताया है कि वो किसी का साथ नहीं छोड़ते कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए वो आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमें भी अच्छे इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहां उन्होंने कई उदाहरण देकर इन बातों को बताया है। आप भी इन श्लोकों का अर्थ जानकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं।
एतदर्थकुलीनानांनृपाःकुर्वतिसंग्रहम् ॥
आदिमध्यावसानेषुनत्य जन्तिचतेनृपम्
अच्छा इंसान होगा, वो बदलेगा नहीं। वो किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव नहीं छोडेगा। लेकिन जो खराब इंसान होगा वो छोड़ के भाग जाएगा। इसिलए राजालोग कुलीनों का संग्रह इसलिए करते हैं कि, वे राजा के अच्छे समय में, राजा के मध्य समय और बिल्कुल साधारण समय और संकट के काल में भी राजा के साथ रहते है और राजाको नहीं छोड़ते हैं। वो राजा का साथ देते हैं।
प्रलयेभिन्नमर्यादाभवन्तिकिलसागराः ॥
सागराभेदमिच्छन्तिप्रलयेऽपिनसाधवः ।।
समुद्र प्रलय के समय में अपनी मर्याद को छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि समुद्र शांत रहता है लेकिन जब प्रलय आदि है तो उसमें भी लहरे ऊंची उठती हैं, इसलिए इससे आपको नुकसान होता है। इसलिए सागर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है और भूल जाता है कि उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिनसाधु लोग इसका अर्थ है कि अच्छे लोग प्रलय होने परभी अपनी मर्यादाको नहीं छोड़ते हैं।
दुर्जनस्वचसर्पस्यवरंस नदुर्जनः ॥
सर्योदशतिकालेतुदुर्जनस्तुपदेपदे ॥
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि दुर्जन और सर्प इनमें से कौन अच्छा है और क्यों। सांप भी आपको डसेगा, लेकिन दुर्जन और सांप में आपके लिए अच्छा कौन है, जो कम नुकसान दायक है। इसका मतलब है कि सांप तो आपको एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जन इंसान कदम-कदम पर आपको धोखा देगा, कई बार आप उसका पता भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सांप अच्छा दुर्जन इंसान हैं, क्योंकि सांप काल आने पर काटता है, दुर्जन पदपद में आपको काटता रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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