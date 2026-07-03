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Quote of the Day: अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री श्री रविशंकर ने बताया कठिन समय का असली कारण

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री श्री रविशंकर ने बताया कठिन समय का असली कारण। कर्म सिद्धांत, सीख और आत्मचिंतन पर गहरा संदेश। जानिए जीवन की मुश्किलों को कैसे समझें और सकारात्मक रहकर आगे कैसे बढ़ें।

Quote of the Day: अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री श्री रविशंकर ने बताया कठिन समय का असली कारण

जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल सामने आती है, मन में सवाल उठता है कि अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इस सवाल का बहुत गहरा और साफ जवाब देते हैं। उनका कहना है कि हम जीवन को सिर्फ वर्तमान की परिस्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा कारण और सीख छिपी होती है।

कर्म का सिद्धांत और जीवन की पूरी यात्रा

श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि हम आज जो कुछ भी भोग रहे हैं, वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। कर्म का नियम बहुत व्यापक है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी इस जन्म में अपना असर दिखाते हैं। कई बार अच्छे इंसान को कठिन समय इसलिए मिलता है, क्योंकि उसका कुछ पुराना कर्म अभी पूरा हो रहा है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन है। हम अपनी सीमित समझ से तुरंत यह नहीं देख पाते कि कोई घटना क्यों हो रही है, लेकिन हर अनुभव जीवन की बड़ी यात्रा का हिस्सा होता है।

कठिन समय हमें क्या सिखाता है?

हर मुश्किल परिस्थिति अपने साथ कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है। अगर जीवन हमेशा आसान और आरामदायक होता, तो हम कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। चुनौतियां हमें धैर्य, मजबूती और आत्मविश्वास सिखाती हैं। वही संघर्ष जो आज दुख दे रहा है, कल हमें पहले से ज्यादा परिपक्व और समझदार बना देता है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि कठिन समय को केवल दुख मानकर मत बैठिए, उसमें छिपी सीख को समझने की कोशिश कीजिए। यही सीख हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।


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शिकायत की जगह आत्मचिंतन जरूरी

जब परेशानी आती है, तो ज्यादातर लोग किस्मत को या दूसरों को दोष देते हैं। श्री श्री रविशंकर इस पर कहते हैं कि शिकायत करने की बजाय आत्मचिंतन का समय है। खुद से पूछिए कि इस स्थिति से मुझे क्या सीख मिल रही है और मैं आगे क्या बेहतर कर सकता हूं। सकारात्मक सोच और धैर्य कठिन समय को बहुत हल्का बना देते हैं। जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तब समाधान भी खुद-ब-खुद दिखने लगते हैं।

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जीवन पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत

हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों दौर आते हैं। कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर मन में विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे, तो हर चुनौती से निकलने का रास्ता मिल जाता है। श्री श्री रविशंकर का संदेश बहुत साफ है कि जीवन की हर घटना को सीख और विकास का अवसर मानिए। जब हम हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करते हैं, तब कठिनाइयां भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगती हैं।

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अच्छे लोगों के साथ बुरा होना कोई अन्याय नहीं है। यह जीवन के कर्म सिद्धांत और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। श्री श्री रविशंकर हमें याद दिलाते हैं कि हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा छिपा होता है। सही नजरिया, धैर्य और आत्मचिंतन के साथ हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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