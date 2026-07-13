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Quote of the Day: किस्मत नहीं, कर्म बदलते हैं भविष्य! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का असली मंत्र

By Navaneet Rathaur
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Aaj Ka Suvichar 13 July 2026: किस्मत पर रोने की बजाय कर्म को मजबूत करें, स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी जीवन बदलने की ताकत रखता है। जानिए कैसे छोटे-छोटे कर्म भविष्य को नई दिशा देते हैं और सफलता का असली मंत्र क्या है। पढ़ें आज का सुविचार।

Quote of the Day: किस्मत नहीं, कर्म बदलते हैं भविष्य! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का असली मंत्र

जीवन में कई बार हम असफलता या मुश्किलों का सामना करते हैं, तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान का भविष्य उसके भाग्य से नहीं, बल्कि उसके कर्म, सोच और फैसलों से तय होता है। उनका संदेश आज भी उतना ही सही है। वे मानते थे कि हम आज जो हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और जो बनना चाहते हैं, उसे बनाने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है।

किस्मत नहीं, कर्म तय करते हैं भविष्य

स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट मानना था कि अच्छी या बुरी परिस्थितियां तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन उन्हें कैसे लें, यह हमारे हाथ में है। अगर हम हर मुश्किल में हार मान लेंगे या दूसरों को दोष देंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो लोग अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, वे हर हाल में आगे बढ़ते जाते हैं।

अपनी जिम्मेदारी खुद लें

जब तक हम अपनी असफलता का ठीकरा परिस्थितियों या दूसरों पर फेंकते रहेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी जिंदगी उसके अपने फैसलों से बनती है, तब उसमें एक नई ताकत आ जाती है। वह चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें हल करने की कोशिश करता है। यही आत्मनिर्भरता सफलता की पहली सीढ़ी है।

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आज के कर्म कल की नींव रखते हैं

बड़ा बदलाव कभी अचानक नहीं आता है। यह रोज की छोटी-छोटी मेहनत से बनता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश है कि आज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारे आने वाले कल को तय करता है। इसलिए वर्तमान में सही कर्म करने पर ध्यान दें। भाग्य बदलने की प्रतीक्षा करने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करें।

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हर इंसान के भीतर छिपी है अपार शक्ति

स्वामी विवेकानंद पूरे विश्वास से कहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति छिपी है। डर, आलस्य, नकारात्मक सोच या दूसरों की राय हमें इस शक्ति को पहचानने से रोकती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है और अपनी क्षमता को जगाता है, वह कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही वह चाबी है, जो हर बंद दरवाजा खोल देती है।

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छोटी-छोटी आदतें बदल सकती हैं पूरी जिंदगी

सफलता के लिए हमेशा बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। समय पर उठना, नियमित मेहनत करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना और हर दिन कुछ नया सीखना जैसी छोटी आदतें धीरे-धीरे व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता लाते हैं, उनका भविष्य खुद-ब-खुद बेहतर हो जाता है।

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सच्ची सफलता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर विश्वास और कर्म की शुद्धता में छिपी है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम अपनी किस्मत के गुलाम नहीं, बल्कि अपने कर्मों के स्वामी हैं। आज से ही शुरू करें, छोटे-छोटे कदम बढ़ाएं और देखें कैसे आपका भविष्य बदलने लगता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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