Quote of the Day: जो चीज आपको कमजोर बनाए, उसे जहर समझकर छोड़ दें! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का मूल मंत्र
Aaj Ka Suvichar 11 July 2026: जो चीज आपको कमजोर बनाए, उसे जहर समझकर छोड़ दें! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का असली मंत्र। जानिए कैसे नकारात्मक आदतें, सोच और लोगों से दूर रहकर अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाएं और जीवन को मजबूत बनाएं।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ धन या पद ही काफी नहीं होते हैं। सबसे जरूरी है भीतर की शक्ति। मजबूत शरीर, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से भरा मन ही हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 'जो भी चीज मनुष्य को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाती है, उसे बिना किसी संकोच के जहर की तरह त्याग देना चाहिए।' उनका यह संदेश आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि आधुनिक जीवनशैली तनाव और गलत आदतों से लोगों को भीतर से कमजोर बना रही है।
भीतर की शक्ति सबसे बड़ी पूंजी है
स्वामी विवेकानंद मानते थे कि बाहरी सफलता की नींव भीतर की शक्ति पर टिकी होती है। अगर मन कमजोर है, तो छोटी-छोटी चुनौतियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जब इंसान अपने अंदर विश्वास और साहस जगाता है, तो कोई परिस्थिति उसे आसानी से नहीं हिला पाती है। उन्होंने कहा था कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी है।
कमजोरी कई रूपों में आती है
कमजोरी सिर्फ शरीर की थकान नहीं होती है। यह नकारात्मक सोच, डर, आलस्य, निराशा और गलत आदतों के रूप में भी आती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये सब चीजें धीरे-धीरे इंसान की क्षमता को चूस लेती हैं। जब मन कमजोर होता है, तो फैसले लेना मुश्किल हो जाता है और छोटी-छोटी बातें भी दुख देने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले इन कमजोरियों को पहचानना जरूरी है।
कमजोर करने वाली आदतों को छोड़ दें
जीवन में कई आदतें होती हैं, जो हमें अंदर से कमजोर बनाती जाती हैं - देर तक सोना, समय की बर्बादी, हर बात पर शिकायत करना, नकारात्मक लोगों की संगति और लगातार तुलना करना। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ऐसी हर आदत को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जो चीज आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को कम करती है, उसे बिना सोचे छोड़ दें। इससे जीवन में नई ताजगी और साहस आएगा।
शरीर, मन और आत्मा को मजबूत बनाएं
स्वामी विवेकानंद शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन पर जोर देते थे। नियमित व्यायाम से शरीर, अच्छे विचारों और पढ़ाई से मन तथा ध्यान और आत्मचिंतन से आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति इन तीनों को संतुलित रखता है, वह कभी हार नहीं मानता है। छोटे-छोटे बदलाव जैसे समय पर उठना, सकारात्मक सोचना और रोज थोड़ा ध्यान करना भीतर की शक्ति को बढ़ाते हैं।
आत्मविश्वास ही सफलता का असली मंत्र
स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश था - 'स्वयं पर विश्वास रखो'। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो असफलता भी उसे सीख देती है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है, उसके लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं रह जाती। इसलिए हर सुबह खुद से वादा करें कि आज मैं खुद को कमजोर होने की अनुमति नहीं दूंगा।
सच्ची सफलता बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती से आती है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी उतना ही सही है। जो चीज आपको कमजोर बनाती है, उसे छोड़ दें और जो आपको मजबूत बनाती है, उसे अपनाएं। यही सफल और सुखी जीवन का सबसे सरल और सच्चा मंत्र है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष