Quote of the Day: छोटी-छोटी बात से भी मन हो जाता है दुखी, सद्गुरु से सीखें खुश रहने का तरीका
छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? सद्गुरु बताते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि अपने मन में है। जानिए कैसे बाहरी घटनाओं को अपने मूड पर हावी न होने दें और हर दिन को शांत और आनंदमय बनाएं। सरल और गहरी सलाह।
हर दिन हमारे जीवन में कई छोटी-बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी काम का बोझ परेशान कर देता है, तो कभी कोई छोटी असफलता पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। धीरे-धीरे हम अपनी खुशी और दुख को दूसरों के व्यवहार या बाहरी परिस्थितियों से जोड़ने लगते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम खुद को दुखी होने से इनकार कर दें, तो कोई भी हमें अंदर से परेशान नहीं कर सकता है।
बाहरी दुनिया पर निर्भर ना रहें
सद्गुरु कहते हैं कि सुख-दुख की असली वजह बाहर की चीजें नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रिया होती है। जीवन में अच्छी-बुरी घटनाएं तो आती ही रहेंगी, उन्हें रोकना हमारे बस में नहीं है। लेकिन किसी घटना को लेकर हम कैसा महसूस करें, यह फैसला हम खुद कर सकते हैं। अगर हम हर छोटी बात को दिल पर लेते रहेंगे, तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि असली आजादी तब मिलती है, जब हम बाहरी दुनिया को अपने मन का मालिक ना बनने दें।
प्रतिक्रिया बदलने से बदल जाता है पूरा दिन
बहुत बार एक छोटी सी बात, ट्रैफिक की देरी, किसी की आलोचना या घर की छोटी उलझन पूरे दिन का सुकून छीन लेती है। सद्गुरु कहते हैं कि यह आदत हमें कमजोर बनाती है। अगर हम हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुककर सोचें कि क्या यह बात इतनी बड़ी है कि हम अपना पूरा दिन खराब कर लें, तो स्थिति बदल सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर छोटी-छोटी बातें हमें अंदर तक प्रभावित नहीं कर पाती हैं।
खुशी की जिम्मेदारी खुद पर लें
सद्गुरु बार-बार यही बात दोहराते हैं कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर ना छोड़ें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा मन हमारा अपना है, तब बाहरी परिस्थितियां हमें कम हिला पाती हैं। इसका मतलब समस्याओं से मुंह छिपाना नहीं है, बल्कि उन्हें शांत दिमाग से देखना और हल ढूंढना है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है, वह मुश्किल समय में भी मजबूत और शांत रह सकता है।
अंदर से खुश रहना सीखें
सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम रोज थोड़ा समय अपने मन को समझने में लगाएं, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें और छोटी बातों को महत्व ना दें, तो जीवन धीरे-धीरे हल्का और आनंदमय होने लगता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति या स्थिति हमारी अनुमति के बिना हमें दुखी नहीं कर सकता, तब रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें हमें परेशान नहीं कर पाती हैं।
खुश रहने का आसान तरीका
सद्गुरु हमें एक आसान रास्ता बताते हैं - हर सुबह खुद से यह वादा करें कि आज मैं खुद को दुखी होने की अनुमति नहीं दूंगा। छोटी-छोटी बातों पर हंसकर गुजरना सीखें। जब मन अशांत हो तो कुछ पल चुपचाप सांस पर ध्यान दें। धीरे-धीरे यह आदत बन जाएगी और जीवन ज्यादा सुंदर और शांत महसूस होने लगेगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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