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Quote of the Day: खुश रहना है तो छोड़ दें रिजल्ट की चिंता! सद्गुरु ने बताया जीवन खूबसूरत बनाने का तरीका

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: खुश रहना है तो छोड़ दें रिजल्ट की चिंता! सद्गुरु ने बताया जीवन खूबसूरत बनाने का तरीका। जानिए क्यों परिणाम की चिंता छोड़कर पूरा मन कर्म में लगाना चाहिए। जीवन में शांति और आनंद पाने के लिए सद्गुरु की सलाह इस लेख में पढ़ें।

Quote of the Day: खुश रहना है तो छोड़ दें रिजल्ट की चिंता! सद्गुरु ने बताया जीवन खूबसूरत बनाने का तरीका

जीवन में हम सब सफलता, सम्मान और खुशियों की तलाश में रहते हैं। पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन मन में यह उम्मीद भी बनी रहती है कि बदले में मनचाहा नतीजा जरूर मिलेगा। जब ऐसा नहीं होता, तो निराशा और तनाव घेर लेता है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी खुशियों को नतीजों से जोड़ देते हैं। सच्चा आनंद पाने में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने और पूरे मन से काम करने में है।

आज का सुविचार

जीवन तब सुंदर बनता है, जब आप अपना सब कुछ लगा देते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि बदले में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। जीवन का आनंद मांगने में नहीं, बल्कि स्वयं को पूरी तरह व्यक्त करने में है।

– सद्गुरु

कर्म में लगाएं पूरा मन

सद्गुरु का कहना है कि जब हम किसी काम को पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से करते हैं, तब वही काम हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। अगर मन हर समय सिर्फ परिणाम पर टिका रहेगा, तो वर्तमान का आनंद खत्म हो जाएगा। सफलता मिले या न मिले, अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास पूरी तरह हमारे हाथ में होता है।

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अपेक्षाएं बढ़ाती हैं तनाव

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर काम, हर रिश्ते और हर उपलब्धि से कुछ न कुछ उम्मीद लगाए रखते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होतीं, तो दुख और निराशा जन्म लेती है। सद्गुरु कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि सपने देखना या लक्ष्य बनाना छोड़ दें। लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से बढ़ें, लेकिन नतीजे को सहज भाव से स्वीकार करना भी सीखें। इससे मन हल्का रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है।

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खुशी मांगने में नहीं, खुद को व्यक्त करने में है

सद्गुरु का संदेश बहुत साफ है कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है, जब हम अपनी क्षमता, प्रतिभा और प्रेम को खुलकर व्यक्त करते हैं। अगर हमारी खुशी दूसरों की तारीफ, सफलता या पुरस्कार पर निर्भर होगी, तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम अपने काम में ही आनंद खोज लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमारी शांति को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। यही सोच हमें भीतर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है।

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जीवन को आसान और सुंदर बनाने का तरीका

हर व्यक्ति कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह इस यात्रा का आनंद लेना सीखे। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का असली मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे समर्पण के साथ हर कदम को जीना है। जब हम बिना भय और ज्यादा अपेक्षा के अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो जीवन में तनाव कम और संतोष ज्यादा होता है। यही दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है और जीवन को वास्तव में खूबसूरत बना देता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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