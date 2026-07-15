Quote of the day: वाकई जीवन में होना चाहते हैं सफल? सद्गुरु से जानें सफलता के 5 मूल मंत्र
Sadhguru advice how to get success: सद्गुरु ने सफलता के पांच मूल मंत्र बताए हैं। जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकता है। आप भी जानें सफलता के मंत्र क्या हैं।
How to get Success Advice from Sadguru: अगर आपको लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आपको अपनी कोशिशों और योजनाओं में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है। लगातार मिलने वाली असफलता से व्यक्ति निराशा के गर्त में धंसने लगता है और उसे लगता है कि हार मान लेना ही उचित है। लेकिन सद्गुरु ने पांच सफलता के मूल मंत्र बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आइए जानते हैं सद्गगुरु से सफलता के 5 मूल मंत्र क्या है।
सद्गुरु से जानें, सफलता के 5 मूल मंत्र-
1. किस्मत के भरोसे न बैठें:
जीवन में कुछ बातें या घटनाएं संयोगवश संभव हैं, लेकिन आप इस बात का इंतजार करेंगे कि सब कुछ अचानक हासिल होगा, तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि संयोग हमेशा और हर समय नहीं हो सकता है। लेकिन मेहनत और कोशिशों से एक दिन आप सफलता जरूर पा सकते हैं। व्यक्ति को सफलता के लिए अपने इरादे पक्के करके और अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह बात मायने नहीं रखती है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
2. असफलताओं से निराश नहीं हों:
सद्गगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होता है, उसके लिए असफलता जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती है। जो अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित है, उसका दिमाग भी सुनियोजित रहेगा और उसकी भावनाएं भी। उसकी सोच भी उसी तरह काम करेगी। जब आप चारों ओर से एक ही दिशा में बढ़ते हैं, तो लक्ष्य हासिल करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
3. स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ें:
लक्ष्य को पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी होता है, लेकिन सफल होने के लिए व्यक्ति के अंदर स्पष्टता का होना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप भीड़ से निकलकर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो सही दृष्टि का सही जगह पर होना अनिवार्य है। अगर आपकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रहती है, तो आप बिना किसी रूकावट के अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि सही जगह पर नहीं है, तो आप रास्ते में हर किसी से टकराते रहेंगे।
4. विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को ढालें:
सद्गुरु कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में अलग-अलग स्थितियों को संभालने के लिए अलग-अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति से व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, भले ही वह विपरीत क्यों न हो। विपरीत स्थितियों में भी खुद को ढालने वाला व्यक्ति लक्ष्य हासिल कर पाता है।
5. परिणाम की छोड़ दें चिंता:
व्यक्ति को लक्ष्य पाने की दिशा में परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि 'मुझे क्या मिलेगा, आगे क्या होगा' इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, तो वह असाधारण बन जाएगा। कोई भी महान व्यक्ति कभी महान बनने की कोशिश नहीं करता है। अपनी क्षमता के अनुसार बेहतरीन काम करने पर फोकस करें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान