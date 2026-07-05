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Quote of the Day: सुबह उठते ही फोन देखते हैं? सद्गुरु से जानें दिन की शानदार शुरुआत करने का सही तरीका

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Sadhguru Morning Tips: सुबह उठते ही फोन देखते हैं? सद्गुरु बताते हैं दिन की शानदार शुरुआत कैसे करें। जानिए क्यों सुबह का पहला समय फोन से दूर बिताना चाहिए और इससे पूरे दिन पर क्या सकारात्मक असर पड़ता है। सरल और प्रभावी सलाह।

Quote of the Day: सुबह उठते ही फोन देखते हैं? सद्गुरु से जानें दिन की शानदार शुरुआत करने का सही तरीका

आज के समय में ज्यादातर लोगों की सुबह फोन के साथ शुरू होती है। आंख खुलते ही हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही मिनटों में हम नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या खबरों में खो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु कहते हैं कि दिन की शुरुआत इस तरह नहीं होनी चाहिए। सुबह के पहले पल बहुत कीमती होते हैं। इन्हें स्क्रीन के बजाय खुद के साथ बिताना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत शांति और जागरूकता से हो, तो पूरा दिन ज्यादा संतुलित और सकारात्मक बीतता है।

सुबह का समय क्यों है सबसे खास

सद्गुरु के अनुसार, नींद से उठने के बाद मन काफी शांत और ग्रहणशील होता है। यह समय खुद से जुड़ने और भीतर की शांति महसूस करने का होता है। अगर इसी समय हम फोन उठा लेते हैं, तो ध्यान तुरंत बाहरी दुनिया में चला जाता है। नोटिफिकेशन, मैसेज और खबरें मन पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। सद्गुरु कहते हैं कि सुबह का यह पहला समय अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इससे दिनभर की सोच और व्यवहार पर अच्छा असर पड़ता है।

फोन की आदत का असर

सुबह उठकर फोन देखने की आदत अब आम हो गई है, लेकिन इसका मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सद्गुरु बताते हैं कि इससे मन तुरंत सक्रिय हो जाता है और बेचैनी बढ़ने लगती है। दिन की शुरुआत जल्दबाजी और तनाव के साथ होती है, जिसका असर पूरे दिन रहता है। लगातार सूचनाएं देखने से ध्यान बंटता है और महत्वपूर्ण कामों पर एकाग्रता कम हो जाती है। अगर सुबह फोन ना देखा जाए, तो मन ज्यादा शांत और केंद्रित रहता है।

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सही शुरुआत कैसे करें?

सद्गुरु सलाह देते हैं कि जागने के बाद कुछ मिनट चुपचाप बैठें। सांसों पर ध्यान दें और शरीर को पूरी तरह जागने दें। चाहें तो हल्का ध्यान करें, प्रार्थना करें या बस खिड़की से बाहर प्रकृति को देखें। इस छोटी सी आदत से मन स्थिर होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। सद्गुरु कहते हैं कि फोन बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन सुबह का पहला समय खुद के लिए होना चाहिए।

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छोटी आदत का बड़ा फायदा

सद्गुरु का मानना है कि जीवन में बड़े बदलाव हमेशा बड़े प्रयासों से नहीं आते हैं। कई बार एक छोटी अच्छी आदत भी हमारी पूरी दिनचर्या और सोच को बदल सकती है। सुबह फोन ना देखकर खुद के साथ समय बिताने की आदत अपनाने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है और तनाव भी कम रहता है। यह छोटी आदत लंबे समय में स्वास्थ्य और खुशी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होती है।

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संतुलित जीवन की शुरुआत

तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन उसे दिन की पहली प्राथमिकता ना बनाएं। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर है। अगर सुबह की शुरुआत शांति से हो, तो पूरा दिन ज्यादा संतुलित, ऊर्जावान और सुखद बनता है। इस छोटी-सी आदत को अपनाकर आप खुद देखेंगे कि आपका पूरा दिन पहले से बेहतर और शांत गुजरने लगा है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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