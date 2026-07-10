Quote of the Day: सफलता और सेहत चाहिए? सद्गुरु ने बताया सुबह उठने का सही समय
Aaj Ka Suvichar 10 July 2026: सफलता और सेहत चाहिए? सद्गुरु ने बताया सुबह उठने का सही समय। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे जानिए, कैसे जल्दी उठने से दिनभर ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना आम बात हो गई है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि दिन की सही शुरुआत बहुत महत्व रखती है। अगर आप सफलता, अच्छी सेहत और मानसिक शांति चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सद्गुरु के अनुसार, सूर्योदय से पहले उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है।
ब्रह्म मुहूर्त क्यों है खास?
सद्गुरु बताते हैं कि सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, बहुत खास होता है। इस दौरान वातावरण में शांति और ताजगी होती है। हवा में एक खास तरह की ऊर्जा होती है, जो शरीर और मन दोनों को नई शक्ति देती है। जो व्यक्ति इस समय उठकर दिन की शुरुआत करता है, वह पूरे दिन ज्यादा सक्रिय, स्पष्ट और सकारात्मक रहता है। सद्गुरु के अनुसार, यह समय प्रकृति की लय के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा मौका है।
जल्दी उठने के फायदे
सुबह जल्दी उठने से शरीर की आंतरिक घड़ी सही रहती है। इससे नींद अच्छी आती है, पाचन ठीक रहता है और मन शांत रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि इस समय उठकर ध्यान, योग या सिर्फ चुपचाप बैठकर सांस पर ध्यान देने से दिनभर की थकान और तनाव काफी कम हो जाता है। लोग जो जल्दी उठते हैं, वे ज्यादा काम भी कर पाते हैं और उनके फैसले भी बेहतर होते हैं।
उठते ही फोन ना देखें
सद्गुरु की एक बहुत जरूरी सलाह है कि आंख खुलते ही मोबाइल ना देखें। उन्होंने कहा है कि सुबह के पहले कुछ मिनट खुद को दें। गहरी सांस लें, शरीर को जागने दें और अगर हो सके, तो थोड़ा मेडिटेशन करें। फोन देखने की आदत से दिन की शुरुआत तनाव और बाहरी खबरों से होती है, जबकि खुद को समय देने से दिन शांति और जागरूकता के साथ शुरू होता है।
जल्दी उठने की आदत कैसे डालें?
अगर आप देर से उठने के आदी हैं, तो अचानक बहुत जल्दी उठने की कोशिश ना करें। धीरे-धीरे अपनी नींद का समय पहले लाएं। रात को समय पर सोने की कोशिश करें, सोने से पहले फोन कम इस्तेमाल करें और हर दिन एक तय समय पर उठने का नियम बनाएं। शुरू के कुछ दिन मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में शरीर खुद इस आदत के अनुसार ढल जाता है।
छोटी आदत, बड़ा बदलाव
सद्गुरु बार-बार कहते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव छोटी-छोटी आदतों से आते हैं। सुबह जल्दी उठना भी ऐसी ही एक आदत है। जब आप दिन की शुरुआत शांत और सकारात्मक तरीके से करते हैं, तो पूरा दिन बेहतर बीतता है। अच्छी सेहत, स्पष्ट सोच, ज्यादा काम करने की क्षमता और अंदर की शांति - ये सब इसी एक आदत से जुड़े हैं।
सचमुच अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो सद्गुरु की इस सलाह को आजमाकर देखें। सुबह जल्दी उठना शुरू करें। छोटा-सा बदलाव धीरे-धीरे आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष