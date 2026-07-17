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Quote of the Day: दुखों की जड़ है ये एक आदत! नीम करोली बाबा से जानें मन को शांत रखने का उपाय

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: दुखों की असली जड़ है ये एक आदत! नीम करोली बाबा बताते हैं कि मोह और लगाव कैसे मन को बेचैन रखता है। जानिए मन को शांत रखने का सरल और गहरा उपाय, जो जीवन में सच्ची खुशी और स्थायी शांति ला सकता है।

Quote of the Day: दुखों की जड़ है ये एक आदत! नीम करोली बाबा से जानें मन को शांत रखने का उपाय

हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन छोटी-छोटी बातें उसे बार-बार दुखी कर देती हैं। नीम करोली बाबा कहते हैं कि ज्यादातर दुखों की जड़ के पीछे एक आदत है - अत्यधिक मोह या लगाव। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तभी मन बेचैन होने लगता है। बाबा के अनुसार, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम लगाव को कम करके स्वीकार्यता और प्रेम को अपनाते हैं।

मोह दुख का सबसे बड़ा कारण

नीम करोली बाबा मानते थे कि मोह इंसान को कमजोर बनाता है। जब हम किसी रिश्ते, पद, धन या स्वास्थ्य से इतना चिपक जाते हैं कि उसके बिना जीना मुश्किल लगने लगे, तब वही चीज दुख का कारण बन जाती है। बाबा कहते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जो चीज आज है, कल नहीं भी हो सकती। अगर हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हर बदलाव हमें तोड़ देगा।

प्रेम और मोह में फर्क समझें

बाबा प्रेम और मोह को अलग-अलग बताते थे। प्रेम में स्वतंत्रता और करुणा होती है, जबकि मोह में डर और अपेक्षा छिपी रहती है। प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है, लेकिन मोह करने वाला व्यक्ति अपने लगाव के कारण दूसरे पर नियंत्रण चाहता है। जब लगाव ज्यादा हो जाता है, तब छोटी-सी दूरी या बदलाव भी दिल को चोट पहुंचाने लगता है।

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लगाव छोड़ने से मिलती है आजादी

नीम करोली बाबा कहते हैं कि जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो हम अपनी खुशी को उसके हाथों सौंप देते हैं। अगर वह चीज हमें छोड़ दे या बदल जाए, तो हम टूट जाते हैं। इसलिए बाबा सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाएं, प्रेम करें, लेकिन किसी भी चीज को अपनी खुशी का एकमात्र आधार न बनाएं। जितना हम लगाव छोड़ेंगे, उतनी ही मन की शांति बढ़ेगी।

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स्वीकार्यता है सबसे बड़ा उपाय

बाबा का सबसे सुंदर संदेश यह है कि जीवन में हर चीज को स्वीकार करना सीखें। ना हर इच्छा पूरी होती है, ना ही हर परिस्थिति हमारे अनुसार चलती है। विरोध करने या रोने-धोने की बजाय अगर हम स्थिति को शांति से स्वीकार कर लें, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। स्वीकार्यता मन को हल्का करती है और हमें नई शुरुआत करने की ताकत देती है।

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मन को शांत रखने का आसान मंत्र

नीम करोली बाबा हमें एक आसान उपाय बताते हैं - रोज कुछ पल चुपचाप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें। जो चीज हमें दुखी कर रही है, उसे मन में दोहराएं और फिर कहें, 'यह भी गुजर जाएगा।' कृतज्ञता रखें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। जब हम लगाव कम करेंगे और स्वीकार्यता बढ़ाएंगे, तब सच्ची शांति और संतोष अपने आप हमारे जीवन में आएगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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