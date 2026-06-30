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Quote of the Day: महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं, सद्गुरु ने बताया सफलता का असली मंत्र

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar: महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं, सद्गुरु ने बताया सफलता का असली मंत्र। समर्पण, मेहनत और लगन से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। सद्गुरु का यह गहरा विचार जीवन, करियर और रिश्तों में सच्ची सफलता का राज बताता है। आज का अनमोल विचार पढ़ें।

Quote of the Day: महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं, सद्गुरु ने बताया सफलता का असली मंत्र

हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि वे इतने ऊंचे मुकाम तक कैसे पहुंच गए। उनकी चमक-दमक देखकर लगता है कि उनके पास कोई खास प्रतिभा, किस्मत या डिग्री रही होगी। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी बड़ी सफलता सिर्फ टैलेंट या किस्मत से नहीं मिलती। उसके पीछे सबसे बड़ा राज होता है पूरा समर्पण और लगातार मेहनत। सद्गुरु इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं।

सफलता का असली मंत्र क्या है?

सद्गुरु कहते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना पूरे समर्पण के कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया जा सकता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तभी आप कुछ यादगार और मूल्यवान चीजें बना पाते हैं। समर्पण का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपका मन, शरीर और ध्यान सब कुछ पूरी तरह लगा हो। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची लगन है।

समर्पण और मेहनत का गहरा संबंध

जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो उसके हर काम में एक अलग ताकत आ जाती है। वह धैर्य से काम करता है, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार रुकावटें आती हैं, तरक्की धीमी पड़ जाती है, लेकिन समर्पण वाला व्यक्ति हार नहीं मानता है। वह जानता है कि असली कीमत मेहनत की है, ना कि सिर्फ नतीजे की।

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आज के समय में समर्पण क्यों जरूरी है?

आजकल हम मल्टीटास्किंग और जल्दी नतीजे की दौड़ में फंस गए हैं। सोशल मीडिया की वजह से ध्यान बंटता रहता है और काम सतही हो गया है। सद्गुरु का यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, उसे पूरी तरह जीना चाहिए। बिना भटके, बिना दिखावे के काम करने से ही असली गुणवत्ता आती है।

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समर्पण से जीवन में क्या बदलाव आता है?

जब हम किसी काम में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। काम की गहराई बढ़ती है और नतीजे भी बेहतर आते हैं। रिश्तों में ईमानदारी आती है। करियर में स्थिरता मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन में संतोष आता है। सफलता चाहे जितनी देर से आए, लेकिन जब वह समर्पण से आएगी तो टिककर रहेगी।

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समर्पण को अपनाने का आसान तरीका

हर दिन एक काम चुनें और उसे पूरी लगन से करें। फोन दूर रखकर, ध्यान केंद्रित करके काम करें। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने में पूरा ध्यान दें। धीरे-धीरे यह आदत बन जाएगी। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि महानता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, उसे दिल से करें। उसी में आपकी असली सफलता छिपी है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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