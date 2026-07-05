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मुश्किल वक्त में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जानें गौर गोपाल दास की कमाल की सीख

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Quote of the Day: कुछ सिचूऐशन अच्छा महसूस करा कर जाती हैं तो कुछ मन में सैलाब का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में आमतौर पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी? या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है।

मुश्किल वक्त में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जानें गौर गोपाल दास की कमाल की सीख

Quote of the Day, आज का सुविचार : कई बार हमें लाइफ में अलग-अलग सिचूऐशन और लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ सिचूऐशन अच्छा महसूस करा कर जाती हैं तो कुछ मन में सैलाब का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में आमतौर पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी? या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसी सिचूऐशन में क्या करना बेहतर रहेगा-

उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए अगर आपको किसी सांप ने कांट लिया है, तो क्या आप उस सांप के पीछे भागेंगे कि भाई तुमने मुझे क्यों कांटा? या पहले आप किसी की मदद लेंगे और खुद को या घाव को ठीक करेंगे।

अमूमन ज्यादातर लोग इसका उलटा करते हैं। हम प्रॉब्लम के पीछे ही भागते रह जाते हैं। अक्सर यही सवाल करते रह जाते हैं कि “ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ?" या “मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला गया?” या "मेरी क्या गलती थी”

मुश्किल वक्त में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जानें गौर गोपाल दास की कमाल की सीख

मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के अनुसार, जब भी जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पहला सवाल आमतौर होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि हमारे पास इस सवाल का जवाब न हो कि "मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?" क्योंकि ऐसी कई बातें हैं, जो हमारी समझ से बाहर हैं और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता।

खुद से करें सही सवाल

लेकिन जब हम अपना सवाल बदलकर यह पूछते हैं कि "जो मेरे साथ हो रहा है, उसे लेकर मैं क्या कर सकता हूं?" तो हम बेबसी से निकलकर मजबूती की ओर बढ़ते हैं। हम समस्या के बारे में सोचते रहने के बजाय समाधान खोजने की दिशा में काम करने लगते हैं।

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पहले और दूसरे सवाल में क्या अंतर है?

पहला सवाल हमें अतीत में ही उलझाए रखता है। वहीं, दूसरा सवाल हमें बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है।

प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन पर करें फोकस

ऐसी सिचूऐशन में खुद से सवाल करने के बजाए यह समझना चाहिए कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित समस्या आए तो मुसीबत पर फोकस करने से आप खुद को ही परेशान करेंगे। ऐसे में आपको खुद से सही सवाल करने कि जरूरत है। आपको यह सोचना चाहिए कि ‘यह घटना आपको क्या सिखा रही है?’, 'क्या बदलाव लाने की जरूरत है', ‘क्या चीजें आपके कंट्रोल में हैं और क्या नहीं?’ अगर आप इन सवालों पर फोकस करेंगे तो जीवन में हंसी-खुशी आगे बढ़ सकेंगे। आपका फोकस “क्यों” नहीं “क्या करना है पर होना चाहिए”।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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