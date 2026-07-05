मुश्किल वक्त में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जानें गौर गोपाल दास की कमाल की सीख
Quote of the Day: कुछ सिचूऐशन अच्छा महसूस करा कर जाती हैं तो कुछ मन में सैलाब का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में आमतौर पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी? या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है।
Quote of the Day, आज का सुविचार : कई बार हमें लाइफ में अलग-अलग सिचूऐशन और लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ सिचूऐशन अच्छा महसूस करा कर जाती हैं तो कुछ मन में सैलाब का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में आमतौर पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी? या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसी सिचूऐशन में क्या करना बेहतर रहेगा-
उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए अगर आपको किसी सांप ने कांट लिया है, तो क्या आप उस सांप के पीछे भागेंगे कि भाई तुमने मुझे क्यों कांटा? या पहले आप किसी की मदद लेंगे और खुद को या घाव को ठीक करेंगे।
अमूमन ज्यादातर लोग इसका उलटा करते हैं। हम प्रॉब्लम के पीछे ही भागते रह जाते हैं। अक्सर यही सवाल करते रह जाते हैं कि “ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ?" या “मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला गया?” या "मेरी क्या गलती थी”
मुश्किल वक्त में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जानें गौर गोपाल दास की कमाल की सीख
मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के अनुसार, जब भी जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पहला सवाल आमतौर होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि हमारे पास इस सवाल का जवाब न हो कि "मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?" क्योंकि ऐसी कई बातें हैं, जो हमारी समझ से बाहर हैं और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता।
खुद से करें सही सवाल
लेकिन जब हम अपना सवाल बदलकर यह पूछते हैं कि "जो मेरे साथ हो रहा है, उसे लेकर मैं क्या कर सकता हूं?" तो हम बेबसी से निकलकर मजबूती की ओर बढ़ते हैं। हम समस्या के बारे में सोचते रहने के बजाय समाधान खोजने की दिशा में काम करने लगते हैं।
पहले और दूसरे सवाल में क्या अंतर है?
पहला सवाल हमें अतीत में ही उलझाए रखता है। वहीं, दूसरा सवाल हमें बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है।
प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन पर करें फोकस
ऐसी सिचूऐशन में खुद से सवाल करने के बजाए यह समझना चाहिए कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित समस्या आए तो मुसीबत पर फोकस करने से आप खुद को ही परेशान करेंगे। ऐसे में आपको खुद से सही सवाल करने कि जरूरत है। आपको यह सोचना चाहिए कि ‘यह घटना आपको क्या सिखा रही है?’, 'क्या बदलाव लाने की जरूरत है', ‘क्या चीजें आपके कंट्रोल में हैं और क्या नहीं?’ अगर आप इन सवालों पर फोकस करेंगे तो जीवन में हंसी-खुशी आगे बढ़ सकेंगे। आपका फोकस “क्यों” नहीं “क्या करना है पर होना चाहिए”।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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