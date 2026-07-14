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Quote of the Day: जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलें, गौर गोपाल दास ने बताया खुश रहने का आसान मंत्र

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 14 July 2026: जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलें। गौर गोपाल दास ने बताया खुश रहने का आसान मंत्र। चुनौतियों का सामना कैसे करें, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें और जीवन में स्थायी शांति कैसे पाएं, जानिए गौर गोपाल दास की सलाह।

Quote of the Day: जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलें, गौर गोपाल दास ने बताया खुश रहने का आसान मंत्र

हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन छोटी-छोटी बातें उसे परेशान कर देती हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने नजरिए में छिपी है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, तो जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं।

सोच ही सब कुछ बदल देती है

गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि जीवन में अच्छी-बुरी घटनाएं तो आती ही रहेंगी। इन्हें रोकना हमारे बस में नहीं है। लेकिन इन घटनाओं को हम कैसे देखते हैं, यही हमारी खुशी तय करता है। अगर हम हर समस्या को बोझ समझेंगे, तो मन हमेशा भारी रहेगा। वहीं अगर हम उसे सीखने का मौका मानें, तो वही मुश्किल हमें मजबूत बना देगी।

बाहरी चीजों पर खुशी ना टिकाएं

हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा या परफेक्ट रिश्ता मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन गौर गोपाल दास कहते हैं कि ये सब बाहरी चीजें हैं। इन्हें मिलने पर खुशी कुछ समय के लिए आती है, फिर नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी सोच को बदल लेते हैं और हर हाल में कुछ अच्छा ढूंढना सीख लेते हैं।

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नजरिया बदलने से आसान हो जाता है जीवन

एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई छोटी समस्या से टूट जाता है, तो कोई उसी में हिम्मत पाकर आगे बढ़ जाता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि यही फर्क सोच का होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तो छोटी-छोटी बातें हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। नजरिया बदलते ही पूरा जीवन बदलने लगता है।

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खुश रहने का सबसे आसान तरीका

गौर गोपाल दास जी सलाह देते हैं कि हर सुबह खुद से कहें कि 'आज मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा'। छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा ना सोचें। कृतज्ञता रखें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। जब मन शांत होता है, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

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सोच बदलने से मिलता है असली सुकून

जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं, तो बाहरी दुनिया हमें कम प्रभावित करती है। छोटी सफलताओं में भी खुशी मिलने लगती है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि सच्चा संतोष बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम रोज थोड़ी मेहनत करके अपनी सोच को बेहतर बनाएं, तो जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत, सुखद और अर्थपूर्ण हो जाएगी।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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