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Quote of the day: ये 4 लोग होते हैं व्यक्ति के सच्चे साथी, मरते दम तक निभाते हैं साथ

By Saumya Tiwari
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Chanakya Niti Today: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में मित्रता और शत्रुता से जुड़ी कई बातों को बताया है। एक नीति में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति कौन-सी तीन चार सच्ची मित्र होती हैं। आप भी पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

Quote of the day: ये 4 लोग होते हैं व्यक्ति के सच्चे साथी, मरते दम तक निभाते हैं साथ

Chanakya Niti in hindi: व्यक्ति पूरे जीवन अपने अच्छे-बुरे कर्मों का परिणाम भोगता है। आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि व्यक्ति की कौन-सी चीजें सच्ची साथी या मित्र होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कई मित्र बनाता है लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो मरते दम तक साथ निभाते हैं। जानें चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति की विपरीत स्थितियों में भी कौन से चार सच्चे साथी हमेशा साथ रहते हैं।

चाणक्य नीति का श्लोक:

विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च।

व्याधितस्यौषधं मित्र धर्मो मित्रं मृतस्य।

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श्लोक का अर्थ:

चाणक्य के अनुसार, दूर देशों में ज्ञान मित्र होता है। घर में पत्नी मित्र होती है। बीमार के लिए सही दवा मित्र होती है। धर्म (सदाचार) मृत्यु के बाद भी मित्र होता है।

श्लोक का सार:

चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति यात्रा करता है या किसी बाहर देश में जाता है तो ज्ञान बहुत जरूरी होता है। यात्रा के दौरान ज्ञान आवश्यक माना जाता है। किसी विपरीत परिस्थिति का अंदेशा होने पर व्यक्ति ज्ञान होने पर ही सही निर्णय लेने में सफल हो सकता है, जो सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

चाणक्य के अनुसार, पत्नी को जीवनसाथी और सहयोगी माना जाता है। यह तालमेल, आपसी सम्मान और साझेदारी का प्रतीक है, जो घर का माहौल सकारात्मक और प्रेम पूर्ण बनाने में मदद करती है। नीति शास्त्र कहता है कि सुशील और गुणवान पत्नी व्यक्ति के संकटों को दूर करने में मदद करती बल्कि उसके परिवार को अच्छी तरह से संभालती है। शादीशुदा व्यक्ति विपरीत स्थितियों में सबसे पहले अपनी पत्नी को ही याद करता है।

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चाणक्य कहते हैं कि बीमारी से पीछा दवा या औषधि छुड़ाती है। एक सच्चे मित्र की तरह औषधि व्यक्ति को गंभीर बीमारी से छुटकारा दिलाने में मददगार होती है। अगर दवा साथ नहीं होगा तो जल्द स्वस्थ होना संभव नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि औषधि के जरिए ही बीमार व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है।

चाणक्य नीति के अनुसार, धर्म व्यक्ति का सच्चा साथी है। व्यक्ति को धर्म को धन से ऊपर रखना चाहिए। धर्म व्यक्ति को हमेशा सच्चे और ईमानदार रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म के कार्यों के कार्यों के कारण ही व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों के लिए मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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