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Quote of the Day: दोस्त के रूप में छिपे दुश्मनों से बचना सिखाते हैं आचार्य चाणक्य

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: दोस्त के रूप में छिपे दुश्मनों से बचना सिखाते हैं आचार्य चाणक्य। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार गलत मित्र की पहचान कैसे करें, अपनी बातें कब और किससे साझा करें तथा सच्चे दोस्त की खूबियां क्या हैं। सही मित्र चुनने से जीवन में सम्मान और सफलता दोनों मिलती है।

Quote of the Day: दोस्त के रूप में छिपे दुश्मनों से बचना सिखाते हैं आचार्य चाणक्य

दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन हर दोस्त सच्चा नहीं होता है। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात करते हैं, जो बाहर से मीठे बोलते हैं, लेकिन भीतर से स्वार्थ या ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने कहा है कि गलत मित्र का साथ कई बार खुले दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्ती सोच-समझकर करनी चाहिए।

चाणक्य नीति में मित्रता का महत्व

चाणक्य कहते हैं कि मित्र वह है जो मुश्किल समय में साथ दे, सही सलाह दे और कभी अहित ना चाहे। उन्होंने मित्र को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती है। कई लोग केवल अपना काम निकलवाने के लिए दोस्ती निभाते हैं। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि मित्र चुनते समय भावनाओं के साथ विवेक का भी इस्तेमाल करें।

हर मुस्कुराने वाला सच्चा मित्र नहीं

आचार्य चाणक्य की नीति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति सामने बहुत मीठी बातें करता है, उस पर पूरी तरह भरोसा ना करें। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं और मौका मिलते ही आपका नुकसान करने से नहीं चूकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान उनके व्यवहार से होती है। जब कठिन समय आए, तब पता चलता है कि कौन सच्चा है और कौन स्वार्थी।

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विष के घड़े जैसे मित्र से सावधानी

चाणक्य ने कुछ मित्रों की तुलना विष के घड़े से की है। ऊपर से देखने पर वह घड़ा दूध से भरा दिखता है, लेकिन अंदर विष छिपा होता है। ऐसे ही कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे, विनम्र और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके नुकसान की सोचते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी कमजोरियां, योजनाएं या निजी बातें हर किसी से साझा ना करें।

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अपनी हर बात किसी दोस्त से साझा ना करें

चाणक्य कहते हैं कि अपनी हर योजना, कमजोरी या रहस्य किसी भी मित्र को नहीं बताना चाहिए। अगर संबंधों में कभी दूरी आ जाए, तो वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसलिए अपनी निजी जानकारी को सीमित रखें। सच्चा मित्र वही है, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान बनाए रखे और आपका अहित कभी ना चाहे।

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सच्चे मित्र जीवन बदल सकते हैं

सही मित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वह आपको सही रास्ता दिखाता है, गलती पर डांटता है और मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ता। चाणक्य कहते हैं कि कम लेकिन सच्चे मित्र रखना बेहतर है। अगर आप दोस्ती में विवेक रखेंगे, तो जीवन में सम्मान, सुरक्षा और सफलता आसानी से बनी रहेगी। गलत संगति से बचें, क्योंकि यह धीरे-धीरे आपके विचार और भविष्य दोनों को खराब कर सकती है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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