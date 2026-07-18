Quote of the Day: आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें मान लीं, तो जीवनभर नहीं होगी धन-दौलत और सम्मान की कमी
Quote of the Day: आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें मान लीं तो जीवनभर धन-दौलत और सम्मान की कमी नहीं होगी। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियां, योजनाएं और धन को किस तरह गोपनीय रखें। इन आसान नियमों को अपनाकर आप सम्मान, सुरक्षा और सफलता हासिल कर सकते हैं।
18 जुलाई 2026 की सुबह सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि समझदारी और संयम भी बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी हजारों साल पहले थी। अगर हम उनकी बताई कुछ सरल बातों को अपने जीवन में अपनाकर चलें, तो सम्मान, धन और स्थिरता दोनों हाथ लग सकती है।
चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण श्लोक
आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में कहते हैं:
आपदर्थे धनं रक्षेद् दारान् रक्षेद् धनैरपि।
आत्मानं सततं रक्षेद् दारैरपि धनैरपि॥
इसका अर्थ है कि आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से परिवार की रक्षा करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने आपकी रक्षा परिवार और धन से भी करनी चाहिए।
अपनी कमजोरियां हर किसी को ना बताएं
चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं होता। अपनी कमजोरियां, डर या पिछली असफलताएं हर किसी के सामने खोलकर रखने से कुछ लोग उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी निजी परेशानियों को केवल उन लोगों तक सीमित रखें, जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। संयमित रहना कई बार आपको बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है।
अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक ना करें
बहुत से लोग उत्साह में आकर अपनी नई योजना, बिजनेस आइडिया या भविष्य के सपने सबको बता देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार यह गलती है। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, उसे गोपनीय रखना बेहतर होता है। समय से पहले योजना बताने पर ईर्ष्या, नकारात्मक टिप्पणियां या अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं। पहले चुपचाप काम करें, सफलता मिलने के बाद ही बात करें।
धन और निजी जीवन की जानकारी रखें सीमित
चाणक्य कहते हैं कि अपनी आय, बचत, संपत्ति या घरेलू मामलों की पूरी जानकारी हर किसी को बताना उचित नहीं है। इससे ईर्ष्या बढ़ती है और कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार के निजी विवादों को भी बाहर ना लाएं। घर की समस्याएं सार्वजनिक होने पर रिश्तों में तनाव बढ़ता है और आपकी इज्जत भी प्रभावित होती है।
बोलने से पहले सोचने की आदत डालें
आचार्य चाणक्य का मानना है कि बुद्धिमानी बोलने में नहीं, बल्कि सोच-समझकर बोलने में है। हर बात हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। अगर हम बोलने से पहले सोचने की आदत डाल लें, तो अनावश्यक विवाद, गलतफहमी और परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। विवेकपूर्ण मौन और संयमित वाणी ही सच्चे सम्मान की पहचान है।
गोपनीयता सफलता और सम्मान की कुंजी
चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अपनी हर छोटी-बड़ी बात तुरंत साझा कर देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बातों को संभालकर रखता है, वही लंबे समय तक सम्मान और समृद्धि बनाए रख पाता है। गोपनीयता का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि समझदारी है।
अगर आप जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन चार बातों को अपनाएं। अपनी कमजोरियां, योजनाएं और धन की बात सीमित रखें। सोच-समझकर बोलें और हर बात को सार्वजनिक ना करें। यही चाणक्य का सबसे बड़ा मंत्र है जो आज भी हर सफल व्यक्ति के जीवन में काम आता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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