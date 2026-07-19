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Quote of the Day: भूलकर भी किसी को ना बताएं ये 5 बातें, आचार्य चाणक्य ने बताया सफलता का राज

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: भूलकर भी किसी को न बताएं ये 5 बातें, आचार्य चाणक्य ने बताया सफलता का राज। चाणक्य नीति के अनुसार, इन 5 गोपनीय नियमों को अपनाकर जीवन में सम्मान, सुरक्षा और सफलता पाएं।

Quote of the Day: भूलकर भी किसी को ना बताएं ये 5 बातें, आचार्य चाणक्य ने बताया सफलता का राज

19 जुलाई 2026 की सुबह सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्प लेकर आई है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ-साथ विवेक भी बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही उपयोगी है। अगर हम अपनी कुछ बातों को सीमित रखें तो सम्मान, सुरक्षा और सफलता आसानी से मिल सकती है।

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर बात हर किसी को नहीं बताता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गोपनीय रखना ही समझदारी है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए।

अपनी कमजोरियां हर किसी को ना बताएं

चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं होता। अपनी कमजोरियां, डर, पिछली असफलताएं या निजी परेशानियां हर किसी के सामने खोलकर रखने से कुछ लोग उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को केवल उन चुनिंदा लोगों तक सीमित रखें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। संयमित रहना कई बार आपको बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है।

अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक ना करें

बहुत से लोग उत्साह में आकर अपनी नई योजना, बिजनेस आइडिया या भविष्य के सपने सबको बता देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना समझदारी है। समय से पहले योजना बताने पर ईर्ष्या, नकारात्मक टिप्पणियां या बाधाएं आ सकती हैं। पहले चुपचाप काम करें, सफलता मिलने के बाद ही बात करें।

धन और पारिवारिक मामलों को सीमित रखें

चाणक्य नीति में अपनी आर्थिक स्थिति, आय, बचत या घरेलू विवादों को सार्वजनिक करने से बचने की सलाह दी गई है। ये बातें बाहर जाने पर ईर्ष्या बढ़ाती हैं और कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार के निजी झगड़ों को भी बाहर ना लाएं, इससे रिश्तों में तनाव बढ़ता है और सामाजिक छवि प्रभावित होती है।

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अपमान और दुख को बार-बार ना दोहराएं

यदि जीवन में कभी अपमान या नुकसान हुआ है, तो उसे हर किसी के सामने बार-बार बताना उचित नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि बार-बार अपनी पीड़ा का उल्लेख करने से कुछ लोग सहानुभूति जताएंगे, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। बेहतर है कि उन घटनाओं से सीख लें और आगे बढ़ें।

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गोपनीयता ही सफलता का राज

आचार्य चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोशल मीडिया के इस युग में लोग अपनी हर छोटी-बड़ी बात तुरंत साझा कर देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बातों को संभालकर रखता है, वही लंबे समय तक सम्मान, समृद्धि और शांति बनाए रख पाता है। गोपनीयता का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि विवेक है।

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अगर आप जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और सुख चाहते हैं, तो चाणक्य की इन 5 बातों को अपनाएं। अपनी कमजोरियां, योजनाएं और निजी जीवन को सोच-समझकर ही साझा करें। यही चाणक्य का सबसे बड़ा मंत्र है जो आज भी हर सफल व्यक्ति के जीवन में काम आता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
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