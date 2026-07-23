Quote of the day: कठिन तपस्या के बाद व्यक्ति को मिलती हैं ये 4 चीजें, हमेशा करनी चाहिए कद्र
Chanakya Niti in hindi: आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि व्यक्ति के कठोर तप का क्या फल मिलता है। कठिन तपस्या के बाद जो भी फल मिलता है, उसे हर व्यक्ति की कद्र होना जरूरी है। पढ़ें आज की चाणक्य नीति-
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए ही एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बनाया था। चाणक्य ने जीवन के तमाम पहुओं का विस्तार से आसान भाषा में वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य की गिनती विश्व के महान अर्थशास्त्री और दूरदर्शी में की जाती है। कहा जाता है कि चाणक्य की नीतियों को अपनाना मुश्किल है लेकिन जिसने भी अपनाया उसे सफलता जरूर हासिल होती है। चाणक्य ने दुख, सुख, सफलता, विफलता, मित्रता. शत्रुता औरअहंकार समेत कई पहलुओं के बारे में संमझाया है। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिसक हैं। एक श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को कौन-सी चीजें महान तप के कारण प्राप्त होती हैं और इनकी व्यक्ति को हमेशा कद्र करनी चाहिए। पढ़ें आज की चाणक्य नीति-
श्लोक:
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर वरांगना ।
विभवो दानशक्तिश्च नाऽल्पस्य तपसः फलम् ।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का मिलना, उन्हें खाने के लिए पाचन शक्ति मिलना, संदर स्त्री का मिलना और धन के साथ-साथ दान देने की इच्छा होना, यह सभी बातें व्यक्ति को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं।
श्लोक का सार:
चाणक्य के अनुसार, हर व्यक्ति अच्छे भोजन या अच्छी चीजों को खाने की कामना करता है, लेकिन उनका पाना और उसे पचाने के लिए पाचन शक्ति का होना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है उसे सुंदर और सुशील पत्नी मिले। चाणक्य कहते हैं कि अवगुणी, चरित्रहीन और संस्कारों से रहित पत्नी ससुराल के कुल को नष्ट कर सकती है। चाणक्य के अनुसार, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास धन की मनी नहीं हो लेकिन धन होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो उसका सही प्रयोग नहीं पर पाते हैं। धन का अच्छा और सही इस्तेमाल करना जरूरी है।
चाणक्य कहते हैं कि जीवनसाथी, शारीरिक क्षमता या निरोगता और धन जरूरत होने पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति सभी पूर्वजन्मों में शुभ कार्यों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। श्लोक में तपस: फलम का अर्थ कठोर तपस्या या मेहनत और आत्मसंयम है।
अपनी प्लानिंग को नहीं करें शेयर:
चाणक्य कहते हैं कि कई बार लोग आवेश में आकर लोगों के सामने अपनी सभी प्लानिंग खोल देते हैं, जिसके कारण बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। एक श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को मन में सोचे हुए काम को कभी वाणी से जाहिर नहीं करना चाहिए। बल्कि उसकी मन ही मन रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान