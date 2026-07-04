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Quote of the Day: क्या सच में पैसों से खरीदी जा सकती है खुशी? श्री श्री रविशंकर से जानें इसका राज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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क्या सच में पैसों से खरीदी जा सकती है खुशी? पैसा सुविधाएं देता है, लेकिन मन की शांति और स्थायी आनंद ज्ञान, संतोष और विवेक से मिलता है। श्री श्री रविशंकर ने बताया सच्ची खुशी का राज। प्रेरणादायक विचार और जीवन का संतुलन समझने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

Quote of the Day: क्या सच में पैसों से खरीदी जा सकती है खुशी? श्री श्री रविशंकर से जानें इसका राज

आज के समय में ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा होने से जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी और खुशियां अपने आप आ जाएंगी। अच्छा घर, लग्जरी गाड़ी और महंगी जीवनशैली को ही सफलता का पैमाना समझ लिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ धन से सच्ची खुशी मिल सकती है? आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि पैसा जीवन की जरूरतों को पूरा जरूर करता है, पर मन की स्थायी शांति और खुशी नहीं दे सकता है।

आज का सुविचार

'पैसा आपको खुशी नहीं खरीदकर दे सकता। सच्ची खुशी ज्ञान और विवेक से आती है।'

– श्री श्री रविशंकर

पैसा सुविधाएं देता है, लेकिन मन की शांति नहीं

पैसा जीवन को आरामदायक बनाता है। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सुविधाजनक जीवन इसके बिना मुश्किल है। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि सिर्फ पैसा ही खुशी का सबसे बड़ा आधार है, तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी सामने आ जाती है। इस लगातार दौड़ में मन की शांति धीरे-धीरे खोने लगती है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं।

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ज्ञान और विवेक से मिलती है असली खुशी

सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता है। वह एक ऐसा समझ है, जो हमें खुद को जानने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और सही फैसले लेने की शक्ति देता है। जब इंसान जीवन को सही नजरिए से देखना सीख जाता है, तो छोटी-छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगता है। विवेक उसे तनाव, ईर्ष्या और असंतोष से दूर रखता है। यह खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, इसलिए यह लंबे समय तक बनी रहती है।

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इच्छाओं और संतोष के बीच संतुलन जरूरी

जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन हर समय ज्यादा पाने की दौड़ इंसान को थका देती है। अगर हम अपनी उपलब्धियों पर संतोष करना सीख लें, तो जीवन ज्यादा शांत और सुखद हो जाता है। इसका मतलब सपने छोड़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि खुश रहने के लिए सिर्फ उपलब्धियां ही जरूरी नहीं हैं। कृतज्ञता, अच्छे रिश्ते और सकारात्मक सोच भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

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सच्ची समृद्धि भीतर से आती है

श्री श्री रविशंकर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और सही ज्ञान है। जब हम अपने अंदर झांकना सीख जाते हैं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमारी खुशियों को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं। इसलिए धन कमाने के साथ-साथ ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें। यही संतुलन जीवन को वास्तव में सफल और आनंदमय बनाता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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