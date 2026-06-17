Quote of the day: श्रीकृष्ण कहते हैं- कछुए से सीखें कैसे अपनी इच्छाओं को वश में करें
Quote of the day 17 June 2026, Aaj ka suvichar: श्रीकृष्ण ने गीता में कई श्लोको के जरिए जीवन की कई उपयोगी बातों को समझाया है। यहां उन्होंने कछुए से समझाया है कि आप कैसे अपनी इच्छाओं को काबू करें
यदा संहरते चायं कूर्मोडड्रानीव सर्वः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
कछुए से क्या सीखना चाहिए
गीता के इस श्लोक में कछुए का उदाहरण दिया गया है। इसका मतलब है कि कैसे आप कछुए से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। गीता का यह श्लोक आपको एक छोटे से जीव से सीख लेने को कह रहा है। इसका अर्थ है कि कछुआ कैसे चलता है, हमें उसके चलने से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल कछुआ जब चलता है तो उसके सभी अंग जैसे चार पैर, एक पूंछ और उसका माथा दिखाई देता है, लेकिन जब वो बैठता है, तो पता भी नहीं चलता कि वो कछुआ बैठा है या कोई पत्थर, क्योंकि उसका बैठना बहुत खास होता है। कछुआ जब बैठता है तो ना तो उसके पैर दिखाई देते हैं और ना ही उसकी पुंछ और उसका माथा। वो सभी अंदर को छिपा कर बैठता है। इसलिए हमारा मन भी कछुए की तरह होना चाहिए। पांच हमारी इंद्रिया और एक हमारा मन भी अगर हम अन्य विषयों में लगा रहेगा तो कभी भी स्थितप्रज्ञ नहीं होगा।
अगर आपके मन आपको काबू में नहीं है या आपकी इंद्रिया आपके वश में नहीं है तब तक आप स्थितप्रज्ञ नहीं है। जिनकी इंद्रिया वश में हैं और वो भगवना की साधना में लग जाता है। स्थितप्रज्ञ का मतलब है कि जिसे खुशी होने पर भी खुशी का अहसास ना हो और दुख का भी अहसास ना हो, वो इन सबसे ऊपर चला जाता है।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य का मतलब
जिसका मन और इन्द्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे अयुक्त यानी सयंम में ना रहने वाले इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं होती है। ऐसी निश्चयवाली बुद्धि वाले इंसान को का मन और इन्द्रियां संयमित न होनेसे वह सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुखआराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है, इस प्रकार उसका मन विचलित होता रहता है, अब अगर आप विचलित हैं तो आपको सुख कैसे मिल सकता है। अगर आप मन से अशांत हैं तो आपको सुख कैसे मिल सकता है।
अशान्तस्य कुतः सुखम्'
जो अशान्त है, वह सुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि कारण कि उसके मन में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं लेकिन वो अंदर से अशांत रहता है। अगर हमारी इंद्रिया हमारे वश में नहीं है तो आपकी बुद्धि कैसे स्थिर हो जाएगी। अगर बुद्धि ही स्थिर नहीं है तो आप इसके बिना ध्यान कैसे कर सकते हो और अगर ध्यान नहीं है तो अंदर से आप अशांत हैं, अगर अंदर से अशांत है तो आपको सुख कैसे मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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