आज का सुविचार: आलस्य से विद्या और दूसरों पर निर्भर रहने से धन हो जाता है नष्ट
आज का सुविचार चाणक्य नीति से लिया गया है, जो सीधी भाषा में जिंदगी का बड़ा सच बता देता है। श्लोक कहता है- आलस्य से विद्या खत्म हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया धन बेकार हो जाता है, कम बीज से खेत नहीं फलता और बिना नेता की सेना टिक नहीं पाती है।
आज का सुविचार चाणक्य नीति से लिया गया है, जो सीधी भाषा में जिंदगी का बड़ा सच बता देता है। श्लोक कहता है- आलस्य से विद्या खत्म हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया धन बेकार हो जाता है, कम बीज से खेत नहीं फलता और बिना नेता की सेना टिक नहीं पाती है। मतलब साफ है- सिर्फ साधन होना काफी नहीं, सही उपयोग और सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है।
चाणक्य की खास बात यही है कि वो बड़ी बात को छोटे उदाहरण में समझा देते हैं। यहां भी उन्होंने चार-पांच अलग-अलग बातें कही हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है- अगर मेहनत, नियंत्रण और सही माहौल नहीं है, तो ताकत भी बेकार हो जाती है।
सबसे पहले बात विद्या की। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। वजह सीधी है- आलस्य। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे लगातार इस्तेमाल किया जाए। अगर पढ़ाई करने के बाद इंसान ढीला पड़ जाए, तो धीरे-धीरे वही ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। चाणक्य यही कह रहे हैं कि विद्या अपने आप नहीं चलती, उसे रोज मेहनत से जिंदा रखना पड़ता है।
अब बात धन की। चाणक्य कहते हैं कि जो पैसा अपने हाथ में नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसका सीधा मतलब सिर्फ चोरी या नुकसान नहीं है, बल्कि यह भी है कि अगर आपके फैसले पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो आपका धन भी आपके काम का नहीं रहेगा। आज के समय में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है।
तीसरी बात बीज और खेत की है। अगर बीज कम है या जमीन ठीक नहीं है, तो फसल अच्छी नहीं होगी। यह बात जिंदगी पर भी लागू होती है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, सही माहौल और मौके भी मिलने चाहिए। अगर किसी को सही दिशा नहीं मिलेगी, तो उसकी क्षमता भी धीरे-धीरे खत्म हो सकती है।
सबसे असरदार उदाहरण सेना का है। बिना नेता की सेना सिर्फ भीड़ बन जाती है। इसका मतलब यह है कि हर काम में एक सही मार्गदर्शन जरूरी होता है। चाहे परिवार हो, ऑफिस हो या देश- अगर नेतृत्व सही नहीं है, तो चीजें बिखरने लगती हैं।
कुल मिलाकर, यह सुविचार यही सिखाता है कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है। मेहनत, नियंत्रण, सही माहौल और सही दिशा- ये चार चीजें साथ हों, तभी सफलता मिलती है। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ जाए, तो बाकी सब होने के बाद भी परिणाम सही नहीं आता। यही वजह है कि चाणक्य की बातें आज भी उतनी ही काम की लगती हैं, जितनी उस समय थीं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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