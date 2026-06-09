Quote of the day: इन 4 हालातों में बुद्धिमान व्यक्ति को उठाना पड़ता है कष्ट, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
Quote of the day: आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि कब बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। आप भी जानें उन परिस्थितियों या हालातों के बारे में जब समझदारी व्यक्ति को भी परेशान होना पड़ता है।
Quote of the day Chanakya Niti 9 June 2026: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में जीवन के तमाम पहलुओं से जुड़े सवालों का विस्तार से वर्णन दिया है। आचार्य चाणक्य के श्लोक आज भी प्रासंगिक हैं। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य की नीति का पालन करना मुश्किल है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भी इसे अपना लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाया है। चाणक्य नीति के एक श्लोक में आचार्य ने सीख दी है कि बुद्धिमान व्यक्ति को किन स्थितियों में कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्टों से अर्थ व्यक्ति के मानसिक संतुलन और शांति से है। पढ़ें आचार्य चाणक्य का विचार-
श्लोक-
मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च।
दुःखितैः सम्प्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति।।
श्लोक का अर्थ:
मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का पालन-पोषण करने, धन के नष्ट होने और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं।
श्लोक का सार:
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं होता है, इसकी हानि सज्जन या बुद्धिमान व्यक्ति को ही उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी आपको याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी तरह से दुष्ट स्त्री का पालन-पोषण करने से बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही मिलता है।
दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने वालों से आचार्य चाणक्य का अर्थ उससे है जो व्यक्ति कई संक्रामक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे इंसान से किसी भी तरह का रिश्ता रखने से व्यक्ति के लिए कष्टकारक हो सकता है। चाणक्य के अनुसार, संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में रहने से व्यक्ति के स्वयं भी रोगी होने की आशंका रहती है। जिन लोगों का धन खत्म हो चुका है या दिवालिया हो गए हैं, उन पर अचानक विश्वास करना मुश्किल होता है। यहां चाणक्य का दुखी व्यक्ति से अर्थ विषादग्रस्त इंसान से भी है। आचार्य का मानना है कि जो लोग नकारात्मकता से घिर जाते हैं, उनका दुख से उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हें असफलता ही हाथ लगती है।
इनका करना चाहिए सहयोग: चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि दुखी व्यक्ति से स्वार्थी इंसान ही बचता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान