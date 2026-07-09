Quote of the day: मुश्किल समय में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे ये 3 पक्के दोस्त, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
Quote of the day 9 July 2026, Aaj ka suvichar: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में बताया है कि मुश्किल समय में तीन चीजें हमेशा हमारा साथ देती हैं। जानिए चाणक्य नीति में बताए गए इन पक्के दोस्तों के बारे में।
Chanakya niti for difficult time, Aaj ka suvichar 9 July 2026: जिंदगी में उतार-चढ़ाव की स्थिति लगी रहती है। समय एक जैसा नहीं रहता है और इसी वजह से हर वक्त सब अच्छा नहीं गो सकता है। कई बार चीजें हमारे मन के हिसाब से आगे बढ़ती हैं तो कभी अचानक ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कोई राह भी नजर नहीं आती है। ऐसे समय में घबराने से कुछ नहीं होता है। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो मुश्किल वक्त को थोड़ा आसान बना सकती हैं। नीति के हिसाब से बुरे वक्त में जरूरी नहीं है कि हर कोई साथ ही दे। हालांकि तीन ऐसे चीजें और लोग हैं जो अगर पास हो तो बड़ी परेशानी का सामना करने की भी हिम्मत मिल जाती है। जानिए आखिर ये तीन चीजें क्या हैं?
चाणक्य नीति के अनुसार कभी साथ नहीं छोड़ेंगी ये 3 चीजें
ज्ञान कभी नहीं जाता है बेकार
चाणक्य नीति में ये बात साफ-साफ बताई गई है कि जब भी कोई व्यक्ति मुश्किल वक्त का सामना करता है तो उस दौरान सिर्फ बुद्धि और समझ ही काम आती है। कई बार हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद कोई सलाह देने वाला भी आसपास ना हो। ऐसे में शांत दिमाग से लिए गए फैसले बड़ी से बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। नीति के अनुसार जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार समय पर लिए गए सही फैसले हर मुश्किल आसान कर जाते हैं।
बचाया हुआ पैसा देगा साथ
कमाने के साथ-साथ बचत करने की आदत मुश्किल समय में खूब काम में आती है। इसी वजह से कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में कब ऐसी स्थिति आ जाए कि पैसों की अचानक से जरूरत पड़ जाए ये किसी को भी नहीं पता होता है। ऐसे समय में बचाए गए पैसे ही सबसे पहले काम आते हैं और कई मुश्किल परिस्थिति से हमें बचाते हैं। अगर कमाई के पैसे खर्च करते रहे तो मुश्किल वक्त में दूसरों पर ही डिपेंड होना पड़ता है। ऐसे में आगे के लिए कुछ पैसे हमेशा बचाकर रखने चाहिए।
जीवनसाथी हमेशा देगा साथ
चाणक्य नीति के अनुसार अगर लाइफ पार्टनर समझदार हो और हर मुश्किल घड़ी में भी साथ खड़ा रहने वाला हो तो उसके साथ जिंदगी आसान होती है। कई बार जिंदगी में हर तरफ से परेशानी घेर लेती है और ऐसे समय में अपने सबसे करीबी का भरोसा और हौसला किसी भी इंसान को टूटने नहीं देता है। अच्छे जीवनसाथी की यही निशानी है कि वो खुशियों के साथ-साथ हर मुश्किल वक्त में साथ देता है। इसी भरोसे और प्यार के जरिए व्यक्ति जिंदगी में दोबारा वापस खड़े होने की ताकत पाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र