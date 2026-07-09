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Quote of the day: ऐसे व्यक्ति की जल्दी नष्ट हो जाती है धन-संपदा, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

By Saumya Tiwari
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Chanakya niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि व्यक्ति को किस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना उसकी धन-संपदा भी जल्दी नष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के विचार। 

Quote of the day: ऐसे व्यक्ति की जल्दी नष्ट हो जाती है धन-संपदा, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Chanakya niti 9 July 2026: आचार्य चाणक्य को एक महान दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। चाणक्य ने मानव जीवन को आसान बनाने वाली नीतियों को वर्णन अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में किया है। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। अपने जीवन को आसान या सरल बनाने के लिए लोग इनका पालन करते हैं। कहते हैं कि चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर ही साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था। चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि किस तरह का व्यक्ति का कार्य या पदार्थ यानी धन-संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अनिश्चित चीजों के नहीं भागना चाहिए, वरना नुकसान ही उठाना पड़ता है। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति।

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श्लोक:

यह श्लोक चाणक्य नीति का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है-

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव च ॥

श्लोक का अर्थ:

चाणक्य के अनुसार, इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति निश्चित (हाथ में मौजूद) को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका निश्चित भी जल्दी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो पहले से ही अनिश्चित होता है।

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श्लोक का सार:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है। उसका कार्य या पदार्थ यानी धन-संपत्ति नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लालच से ग्रसित होकर व्यक्ति को हाथ-पांव नहीं मारने चाहिए, जो भी उपलब्ध है, उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी चीज को छोड़कर पूरी चीज के पीछे भागता है उसका आधा भी नष्ट हो जाता है।

चाणक्य ने इस श्लोक में दूरदर्शिता का महत्व समझाया है। जो व्यक्ति किसी सुरक्षित, निश्चित और प्राप्त अवसर या संपत्ति को लालच वश छोड़ देता है और किसी अनिश्चित या जोखिम भरे विकल्प के पीछे भागता है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चाणक्य का मानना है कि ऐसा करने से उसके पास जो निश्चित सफलता, संपत्ति या लाभ होता होता है, वह भी हाथ से निकल जाता है और अनिश्चित वाला कार्य भी पूरा नहीं हो पाता है। "आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे" वाली कहावत के समान यह स्थिति होती है।

चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति लोभ में आकर भविष्य में मिलने वाले परिणामों को सोचे बिना कुछ फैसले जल्दबाजी में ले लेता है, जो बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी तरह का रिस्क या जोखिम उठाने से पहले व्यक्ति को भविष्य में आने वाले अच्छे-बुरे के बारे में सोचना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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