Quote of the Day: हर वक्त बेचैन रहता है मन? मानसिक शांति के लिए श्रीकृष्ण की ये बात हमेशा रखें याद
Aaj Ka Suvichar 9 August 2026: हर वक्त बेचैन रहता है मन? मानसिक शांति के लिए श्रीकृष्ण की ये बात हमेशा याद रखें। भगवद्गीता का एक श्लोक बताता है कि दुख-सुख में संतुलन कैसे रखें। मन की अशांति दूर करने की सरल सीख जानें।
9 अगस्त 2026 की सुबह एक शांत और सकारात्मक शुरुआत का संकेत लेकर आई है। आज का दिन अपने मन को संभालने और छोटी-छोटी बातों से बेचैन नहीं होने का है। अगर आपका मन भी अक्सर कई विचारों में उलझा रहता है, तो भगवान श्रीकृष्ण की यह सीख आज याद रखना बहुत जरूरी है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन एक साथ कई चीजों के बारे में सोचता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीती बातों का दुख और कभी किसी चीज को खो देने का डर मन को लगातार बेचैन रखता है। शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग में विचारों का शोर नहीं थमता है। ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएं मन को स्थिर करने का रास्ता दिखाती हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता का श्लोक और उसकी सीख
भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुण बताते हुए कहा है -
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥
इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दुख आने पर बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर उसमें जरूरत से ज्यादा आसक्ति नहीं रखता और राग, भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भावनाओं का गुलाम बनने की बजाय उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही स्थिरता मानसिक शांति का आधार बनती है।
दुख में प्रतिक्रिया को संभालें
जीवन में दुख और मुश्किलें आना स्वाभाविक है। किसी प्रिय की परेशानी, काम में असफलता या कोई अप्रत्याशित घटना मन को दुखी कर सकती है। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है, जब हम उसी घटना को बार-बार मन में दोहराते रहते हैं। श्रीकृष्ण की सीख है कि दुख को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसके कारण अपने मन को लगातार अशांत करते रहना ठीक नहीं। दुख को स्वीकार करें, कुछ समय दें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इससे मन धीरे-धीरे हल्का होने लगता है।
सुख में संतुलन बनाए रखें
हम अक्सर चाहते हैं कि अच्छी परिस्थितियां हमेशा वैसी ही बनी रहें। सफलता मिलती है, तो उसे खोने का डर सताने लगता है। किसी रिश्ते में खुशी मिलती है, तो उसके बदलने की चिंता शुरू हो जाती है। गीता का संदेश है कि सुख का आनंद जरूर लें, लेकिन उससे इतना ना जुड़ें कि उसके बदलते ही हमारा मन टूट जाए। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। इसलिए खुशियों का आनंद लेते हुए भी संतुलित रहना जरूरी है।
डर और क्रोध को पहचानें
मन में डर हो, तो व्यक्ति भविष्य की अनगिनत आशंकाएं सोचने लगता है। क्रोध पुरानी घटनाओं को बार-बार याद करवाता है। अत्यधिक लगाव किसी चीज या व्यक्ति को खोने की चिंता पैदा करता है। ये भावनाएं मन को लगातार सक्रिय रखती हैं। मानसिक शांति के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर उठ रहे डर, क्रोध और आसक्ति को पहचानें। उन्हें अपने निर्णयों पर हावी ना होने दें। थोड़ा रुककर सोचने से ये भावनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं।
स्थिर मन से मिलती है सच्ची शांति
श्रीमद्भगवद्गीता की यह सीख आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत काम आती है। मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि इंसान भावनाहीन हो जाए। इसका मतलब है कि भावनाएं आएं, लेकिन वे हमारे विवेक को अपने कब्जे में ना ले लें। अगर दुख में धैर्य, सुख में संयम और कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखा जाए, तो विचारों का शोर धीरे-धीरे कम हो सकता है।
भगवान श्रीकृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उस मन में है जो परिस्थितियां बदलने पर भी अपना संतुलन बनाए रखना जानता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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