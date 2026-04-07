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Quote of the Day: जन्म देने वाली मां के अलावा ये 4 स्त्रियां होती हैं मां समान, आचार्य चाणक्य से जानें इनके बारे में

Apr 07, 2026 08:50 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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चाणक्य नीति के अनुसार मां का दर्जा केवल जन्म देने वाली महिला तक सीमित नहीं है। उन्होंने पांच प्रकार की माताओं का उल्लेख किया है, जिनका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है।

Quote of the Day: जन्म देने वाली मां के अलावा ये 4 स्त्रियां होती हैं मां समान, आचार्य चाणक्य से जानें इनके बारे में

आज 7 अप्रैल 2026 का यह सुविचार हमें मातृत्व की व्यापकता की याद दिलाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हर व्यक्ति की एक नहीं, पांच माताएं होती हैं। उन्होंने मां के सम्मान को केवल जन्म देने वाली मां तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे और भी व्यापक रूप दिया। चाणक्य नीति का यह श्लोक आज भी प्रासंगिक है:

राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्र पत्नी तथैव च।

पत्नी माता स्वमाता च पञ्चैता मातरः स्मृता।।

चाणक्य नीति में पांच माताओं का महत्व

चाणक्य के अनुसार मां का दर्जा केवल जन्म देने वाली महिला तक सीमित नहीं है। उन्होंने पांच प्रकार की माताओं का उल्लेख किया है, जिनका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सम्मान और कृतज्ञता का भाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जीवन में आने वाली हर उस महिला के प्रति होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा या पालन-पोषण देती है।

पहली मां - राजा की पत्नी

चाणक्य कहते हैं कि जिस राजा या शासक पर प्रजा की रक्षा और पालन की जिम्मेदारी होती है, वह पिता के समान होता है। इसलिए उसकी पत्नी, यानी राजपत्नी को माता के समान सम्मान देना चाहिए। ऐसे में हर नागरिक को अपनी राजा या शासक की पत्नी को माता के समान सम्मान देना चाहिए।

दूसरी मां - गुरु की पत्नी

गुरु को पिता के समान माना जाता है क्योंकि वे ज्ञान, संस्कार और जीवन का सही मार्ग सिखाते हैं। ऐसे में गुरु की पत्नी को भी माता का दर्जा प्राप्त है। वे शिष्य के जीवन में मां जैसी भूमिका निभाती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुरु पत्नी का सम्मान करना हर शिष्य का धर्म है।

तीसरी मां - मित्र पत्नी

भाई या मित्र की पत्नी को भाभी कहा जाता है। शास्त्रों और चाणक्य नीति में भाभी को भी माता के समान सम्मान देने की बात कही गई है। भाभी परिवार में मां जैसी देखभाल और मार्गदर्शन करती है। इसलिए भाभी का आदर करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।

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चौथी मां - पत्नी की मां

पत्नी की मां यानी सास को भी चाणक्य माता का दर्जा देते हैं। सास परिवार में अनुभव, समझ और स्थिरता का प्रतीक होती है। उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया और संस्कार दिए, इसलिए सास का सम्मान करना पत्नी के प्रति सम्मान का ही हिस्सा है।

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पांचवी मां - स्वमाता

पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण मां वह है जिसने हमें जन्म दिया - हमारी अपनी मां। चाणक्य कहते हैं कि स्वमाता सबसे पूज्यनीय है, क्योंकि वह हमें जीवन देने वाली है। उसकी सेवा, सम्मान और देखभाल करना हर व्यक्ति का प्रथम धर्म है।

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आज के समय में चाणक्य की यह नीति और भी प्रासंगिक हो जाती है। हम अक्सर केवल अपनी जन्मदात्री मां तक सम्मान सीमित कर देते हैं, जबकि चाणक्य हमें सिखाते हैं कि मातृत्व का भाव व्यापक होना चाहिए। राजपत्नी, गुरुपत्नी, भाभी और सास – इन सभी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता रखने से समाज में सद्भाव और संस्कार बढ़ते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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