Quote of the day: चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने और बचाने के लिए क्या जरूरी होता है?
Aaj ki chanakya niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि व्यक्ति को धन और सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति।
Aaj ki chanakya niti 6 July 2026: आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में मानव जीवन के तमाम पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। जिसमें उन्होंने सफलता, असफलता, धन लाभ और हानि समेत अन्य बातें बताई हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में बताया है कि व्यक्ति को सफलता पाने और धन कमाने के लिए किन कामों या बातों का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।
ऐसा व्यक्ति होता है दीन-हीन:
श्लोक:
धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः।
विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु।।
श्लोक का अर्थ:
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या युक्त है और उसके पास धन नहीं है वह दीन-हीन नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है, उसके पास हर चीज की कमी रहती है।
श्लोक का सार: चाणक्य के अनुसार, अगर व्यक्ति विद्यारूपी धन से युक्त होता है, तो वह हर चीज हासिल कर लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को धन कमाने से पहले विद्या अर्जित करने पर जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर विद्या नहीं होगी, तो उसे धन कमाने और बचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
व्यक्ति को करनी चाहिए स्वयं मेहनत:
श्लोक:
स्वहस्तग्रथिता माला स्वहस्तघृष्टचंदनम्।
स्वहस्तलिखितं स्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं हरेत्।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य कहते हैं कि अपने हाथ से गूंथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से व्यक्ति देवराज इंद्र की तरह धन और संपत्ति को अपने नियंत्रण में कर सकता है।
श्लोक का सार:
आचार्य चाणक्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर सबकुछ हासिल कर सकता है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को भगवान की कृपा पाने के लिए उपाय भी खुद ही करने चाहिए, दूसरों के भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं होता है।
श्लोक:
दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते।
कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य कहते हैं कि अगर गरीबी या दरिद्र हालात में भी व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता है, तो उसे गरीबी कभी परेशान या दुख नहीं देती है। जिस तरह से साधारण कपड़े भी साफ-सफाई से रखने पर अच्छे लगते हैं। सामान्य भोजन भी गर्म करने पर लजीज लगता है और सुशील व्यक्ति कुरूप होने पर भी अच्छा लगता है।
श्लोक का सार:
चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति गुणवान है तो लोगों की नजर उसके दोषों पर नहीं जाती है, इसी तरह सस्ता कपड़ा भी साफ हो तो वह अच्छा लगता है। भोजन साधारण ही हो, लेकिन अच्छे से पका हुआ और गर्म हो तो खाने में स्वाद लगता है। चाणक्य का मानना है कि किसी भी व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी जरूरी है, दिखावे की नहीं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान