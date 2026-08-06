Quote of the day: ऐसे लोगों से दोस्ती करना पड़ सकता है भारी, कभी नहीं करना चाहिए भरोसा
Chanakya niti: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में मानव जीवन को आसान बनाने वाली कई नीतियां बताई हैं। एक नीति में उन्होंने सच्ची मित्रता और मित्र के बारे में बताया है। जानें चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए।
Chanakya niti, Quote of the day 6 August 2026: आचार्य चाणक्य को एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। चाणक्य ने नीति शास्त्र नाम के एक ग्रंथ की रचना की है। नीति शास्त्र में चाणक्य ने रिश्तों की परिभाषा विस्तार से बताई है। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक इंसान ऐसा होता है, जो उसका परम मित्र होता है। मित्र को सुख-दुख का साथी माना जाता है। चाणक्य का मानना है कि परिवार के बाद जो हमेशा खड़ा मिलता है वह सच्चा मित्र होता है। लेकिन उन्होंने चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को किस तरह के लोगों से दोस्तों नहीं करनी चाहिए या फौरन तोड़ देनी चाहिए। पढ़ें इस नीति के बारे में।
श्लोक:
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ।।
श्लोक का अर्थ:
जीवन में मित्र बनाते समय आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का ध्यान रखना चाहिए। श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को उन लोगों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो मुंह पर मीठे हों, लेकिन पीठ पीछे काम बिगाड़ते हों। चाणक्य का मानना है कि ऐसे लोगों का उस घड़े के समान फौरन त्याग कर देना चाहिए, जिसके मुंह पर दूध है और अंदर विष भरा हुआ है।
श्लोक का सार:
चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग कभी सच्चे मित्र या दोस्त नहीं होते हैं। वह समय आने पर अपना रूप बदलकर परेशानी में डाल सकते हैं। ऊपर से चिकनी-चुपड़ी बातों को देखकर इनके अंदर भरे हुए जहर को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की भलाई इसी में होती है कि वह ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें।
कैसे मित्र पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा:
श्लोक:
न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चाऽपि न विश्वसेत् ।
कदाचित् कुपितं मित्रं सर्व गुह्यं प्रकाशयेत् ।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी खोटे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग विवाद होने या अनबन होने पर अपने मित्र का रहस्य या राज सार्वजनिक कर सकते हैं। इससे जीवन में तनाव और परेशानियां आती है। इसलिए इस तरह के लोगों से मित्रता करने से बचना चाहिए।
मूर्ख लोगों से बनाएं उचित दूरी:
चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख लोगों से व्यक्ति को उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र बनाता है, वह संकटों से घिर सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान