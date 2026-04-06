Quote of the Day: दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए आचार्य चाणक्य ने बताए हैं आसान मंत्र, आप भी जानें
Quote of the Day: चाणक्य नीति में दुश्मन से छुटकारा पाने का राज। ‘अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्’ श्लोक के अनुसार बलवान शत्रु को अनुलोम, दुर्जन को प्रतिलोम और बराबर वाले को विनय या बल से जीतने की कूटनीति जानिए। चाणक्य के इन मंत्रों से जीवन में शत्रुओं पर विजय पाएं।
आज 6 अप्रैल 2026 का सुविचार हमें चाणक्य नीति की गहराई की याद दिलाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था -
अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।
आत्मतुल्यबलं शत्रु: विनयेन बलेन वा।।
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य दुश्मनों से निपटने की कूटनीति सिखाते हैं। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में यह नीति बेहद प्रासंगिक है। आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन से कैसे छुटकारा पाया जाए।
श्लोक का सरल अर्थ
चाणक्य नीति का यह श्लोक कहता है कि बलवान दुश्मन को अनुलोम (सीधे, सम्मान और सद्भाव से) जीतना चाहिए। दुर्जन यानी दुष्ट और चालाक दुश्मन को प्रतिलोम (उल्टा, कठोर और चालाक तरीके से) निपटाना चाहिए। जबकि जो शत्रु आपके बराबर बल का हो, उसे विनय या बल दोनों में से किसी एक से जीतना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर दुश्मन से एक ही तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। दुश्मन की प्रकृति के अनुसार रणनीति बदलनी पड़ती है।
बलवान दुश्मन को अनुलोम मार्ग से जीतें
जब दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो उसके सामने सीधे टकराव की बजाय अनुलोम नीति अपनाएं। यानी सम्मान दिखाएं, उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और धीरे-धीरे उसकी कमजोरियां समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बलवान शत्रु को क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से जीता जा सकता है। इस रणनीति से आप बिना युद्ध के ही दुश्मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के समय में भी बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से निपटने के लिए यह तरीका कारगर साबित होता है।
दुर्जन शत्रु से प्रतिलोम नीति अपनाएं
दुष्ट और चालाक दुश्मन के साथ सीधेपन का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे शत्रु को प्रतिलोम यानी उल्टा तरीके से निपटाना चाहिए। इसका मतलब है - उसके खेल को उसकी ही भाषा में जवाब दें। अगर वह छल-कपट करता है, तो आपको भी सतर्क और चालाक बनना होगा। लेकिन याद रखें, यह छल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा की बुद्धिमत्ता है। प्रतिलोम नीति का इस्तेमाल करते समय नैतिकता की सीमा में रहना जरूरी है।
बराबर बल वाले शत्रु को विनय या बल से जीतें
जो शत्रु आपके बराबर ताकत वाला हो, उसके साथ दो रास्ते हैं - विनय या बल। अगर नम्रता से काम बन सकता है, तो पहले विनय का रास्ता अपनाएं। इससे संबंध सुधर सकते हैं। लेकिन अगर नम्रता काम ना आए, तो आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले नम्रता आजमाता है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ता है।
चाणक्य नीति का आज के जीवन में महत्व
आज के प्रतिस्पर्धी युग में चाणक्य का यह श्लोक बेहद उपयोगी है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, दुश्मनों या विरोधियों से निपटने के लिए सही रणनीति जरूरी है। इस श्लोक से हमें सिख मिलती है कि हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता है। कभी सहयोग, कभी चतुराई और कभी दृढ़ता की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रोध और घृणा में आकर फैसला ना लें। सही समय, सही तरीका और सही रणनीति अपनाकर ही जीवन में सफलता और शांति दोनों पाई जा सकती है।
चाणक्य की यह नीति हमें याद दिलाती है कि बुद्धि और धैर्य से हर दुश्मन को मित्र बनाया जा सकता है या उसे निष्प्रभावी किया जा सकता है। आज 6 अप्रैल 2026 को इस श्लोक को अपनाकर अपने जीवन की छोटी-बड़ी चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी से करें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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