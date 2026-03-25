Quote of the Day: रामायण के ये 5 श्लोक सफल जीवन की हैं कुंजी, जीवन में उतारने से आएगा बड़ा बदलाव
रामायण से हर व्यक्ति सफल जीवन जीने के सीक्रेट्स सीख सकता है। आइए जानते हैं रामायण में बताए गए 5 ऐसे गुण, जिन्हें जीवन में उतारकर आप भी अनुशासन में रहते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं।
हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए रामायण एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण को एक आदर्श जीवन जीने की कुंजी माना जाता है। जिसमें मर्यादा का पालन, निस्वार्थ प्रेम व त्याग, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, अहंकार का त्याग, और एकता जैसे सफल जीवन जीने के पांच मुख्य सूत्र बताए गए हैं। रामायण से हर व्यक्ति सफल जीवन जीने के सीक्रेट्स सीख सकता है। आइए जानते हैं रामायण में बताए गए 5 ऐसे गुण, जिन्हें जीवन में उतारकर आप भी अनुशासन में रहते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं।
1- धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्प्रभवते सुखम्।
धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्॥ (वाल्मीकि रामायण)
अर्थ: वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक (अरण्यकाण्ड 9.31) धर्म की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है। इस श्लोक का अर्थ है कि धर्म (नैतिक कर्तव्य) से ही धन (अर्थ) और सुख की प्राप्ति होती है। धर्म के द्वारा ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि यह संपूर्ण संसार धर्म के मूल आधार पर ही टिका हुआ है। रामायण सिखाती है कि बिना धर्म (नैतिकता, सत्य, कर्तव्य) के कोई भी सफलता टिकाऊ नहीं होती। राम ने वनवास स्वीकार किया क्योंकि पिता का वचन धर्म था। इससे उन्होंने अंत में अयोध्या लौटकर राज किया और रामराज्य स्थापित किया-जहां शांति और समृद्धि दोनों थीं। आप इस श्लोक को जीवन में उतारने के लिए अपने रोज के निर्णयों में सत्य और न्याय को प्राथमिकता दें। धोखा या अनैतिक रास्ता न चुनें। इससे मन की शांति बनी रहेगी और लंबे समय में सफलता मिलेगी।
2- उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परं बलम्।
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्॥ (वाल्मीकि रामायण)
अर्थ: उत्साह सबसे बड़ा बल है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं। उत्साही व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र पार करने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्साह ने उन्हें असंभव को संभव बनाने की शक्ति दी। हनुमान जी का लंका दहन भी उत्साह और भक्ति का उदाहरण है। निराशा में भी उत्साह बनाए रखने से शांति आती है। असल जीवन में इस श्लोक की शक्ति को उतारने के लिए आप अपने लिए लक्ष्य तय करें और छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ें। असफलता पर हार न मानें। सुबह उत्साह से शुरू करें, इसके लिए व्यायाम, प्रार्थना या पढ़ाई से दिन की शुरुआत करें।
3- शोक सबसे बड़ा दुश्मन
शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम्।
शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकोसमो रिपुः॥ (वाल्मीकि रामायण)
अर्थ : शोक धैर्य नष्ट करता है, ज्ञान नष्ट करता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक के समान कोई दुश्मन नहीं। भगवान राम जब सीता की खोज में थे, तब उन्होंने शोक को नियंत्रित रखा। शोक मन को कमजोर बनाता है, जबकि शांत रहकर समाधान निकालना राम का गुण था। असल जीवन में भी दुख या नुकसान होने पर रोने की जगह समाधान निकालने की सोचें। ध्यान, प्रार्थना या सत्संग से मन शांत करें। इससे सफलता की राह साफ होती है।
4- होइहि सोइ जो राम रचि राखा।
को करि तर्क बढ़ावै साखा॥ (रामचरितमानस)
अर्थ: रामचरितमानस की यह चौपाई ईश्वर की इच्छा और नियति पर अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस श्लोक का अर्थ है कि संसार में वही होगा जो भगवान राम ने पहले से ही निश्चित किया हुआ है, इसलिए व्यर्थ तर्क-वितर्क करके चिंता बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। इस श्लोक में तुलसीदास जी सिखाते हैं कि भाग्य और प्रयास का संतुलन बनाएं रखें। राम ने पुरुषार्थ किया लेकिन अंत में भगवान पर भरोसा रखा। ऐसा करने से चिंता कम होती है और मन को शांति मिलती है। जीवन में इस श्लोक को उतारने के लिए मेहनत करें लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दें। ऐसा करने से तनाव मुक्त रहते हुए सफलता मिलेगी।
5-नाथ दैव कर कवन भरोसा।
सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ (रामचरितमानस – लक्ष्मण द्वारा राम को कहा)
अर्थ : रामचरितमानस के सुंदरकांड में लक्ष्मणजी ने भगवान राम से कहा है कि भाग्य के भरोसे न रहकर समुद्र को सुखा देना चाहिए, क्योंकि आलसी लोग ही भाग्य को आधार मानते हैं। इस चौपाई में लक्ष्मणजी कर्म को देव से ऊंचा बताते हुए कहते हैं कि पराक्रम से सब कुछ संभव है। लक्ष्मणजी के इस कथन का अर्थ है कि असल जीवन में भी भाग्य पर अंधा भरोसा न करें। समुद्र को सुखा डालो (पुरुषार्थ करो), मन में क्रोध (संकल्प) रखो। ऐसे में आलस्य छोड़ें। संकट में शांत रहकर मेहनत करें। आलसी लोग भाग्य को दोष देते हैं, जबकि कर्मयोगी सफल होते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
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