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Quote of the day: ऐसे व्यक्ति को हर जगह मिलता है खूब मान-सम्मान, हर कोई करता है तारीफ

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya niti in hindi: आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि किस व्यक्ति को समाज में खूब मान-सम्मान प्राप्त होता है। जानें क्या कहती है आज की चाणक्य नीति।

Chanakya niti 5 august 2026
चाणक्य नीति 5 अगस्त 2026

Chanakya niti, Quote of the day 5 August 2026: आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सफलता, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और सेहत को लेकर कई बातें बताई हैं। चाणक्य को महान दूरदर्शी, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ माना जाता है। कहा जाता है कि चाणक्य द्वारा रचित नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, जो व्यक्ति इन नीतियों को अपनाता है उसका सफल होना तय है। चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि किस व्यक्ति को समाज में खूब मान-सम्मान प्राप्त होता है। किस गुण के व्यक्ति से लोग प्रभावित होते हैं। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

चाणक्य नीति का श्लोक:

स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते॥

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चाणक्य नीति का अर्थ:

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज में सिर्फ विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को ही हर जगह सम्मान मिलता है। जबकि राजा का सम्मान सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रहता है।

श्लोक का सार:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति मूर्ख या अज्ञानी है उसे सम्मान या आदर सिर्फ अपने घर या परिवार के लोगों से ही मिलता है। एक गांव का मुखिया या प्रधान का सम्मान केवल उसके ग्राम तक ही सीमित होता है। एक राजा की सत्ता और उसके शासन की पूजा उस देश या राज्य के अंदर तक ही सीमित रहता है। चाणक्य का कहना है कि एक विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। ज्ञानी व्यक्ति से हर कोई आकर्षित होता है और उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की हर जगह तारीफ होती है।

चाणक्य का मानना है कि जिस व्यक्ति के पास उत्तम चरित्र, सच्ची विद्या और ज्ञान है, वह किसी भी सीमा या नियमों से बंधा नहीं होता है। ऐसे लोग देश के साथ विदेश में भी मान-सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार, स्वार्थी व्यक्ति को हर किसी के सामने अपमानित होना पड़ सकता है, जबकि मानव हित के कार्यों को करने वाला हर जगह प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति में विनम्रता का गुण भी पाया जाता है।

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हर व्यक्ति के लिए जरूरी है ये बात:

आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं। उसका क्या परिणाम होगा। पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या है। ज्ञानी या श्रेष्ठ व्यक्ति ही वेद आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर अच्छे-बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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