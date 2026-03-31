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Quote of the Day: नमक की तरह होते हैं सच्चे मित्र, जीवन में सफल होने के लिए करते हैं मदद

Mar 31, 2026 08:07 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: नमक की तरह होते हैं सच्चे मित्र, जो जीवन में सफल होने के लिए कड़वा ज्ञान देकर मदद करते हैं। सच्चे मित्र वही हैं जो सुख में चापलूसी नहीं, बल्कि दुख में साथ निभाते हैं और सही राह दिखाते हैं। जानिए चाणक्य के अनुसार सच्ची मित्रता के क्या गुण हैं और इसे कैसे पहचानें।

Quote of the Day: नमक की तरह होते हैं सच्चे मित्र, जीवन में सफल होने के लिए करते हैं मदद

आज का सुविचार 31 मार्च 2026: सच्चे मित्र नमक की तरह होते हैं, कड़वे लेकिन जरूरी। वे कभी चापलूसी नहीं करते, बल्कि सही राह दिखाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार, जीवन में सफलता पाने के लिए ऐसे मित्रों का साथ बहुत महत्वपूर्ण है।

चाणक्य नीति में मित्रता को जीवन का एक अहम आधार माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर कड़वा ज्ञान देने में भी नहीं हिचकिचाता। ठीक उसी तरह जैसे नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन कभी खराब नहीं होता। सच्चे मित्र जीवन की राह में आने वाली मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं और उन्हें कैसे पहचानें।

सच्चा मित्र कड़वा ज्ञान देने वाला होता है

आचार्य चाणक्य के अनुसार, सच्चा मित्र वह है जो आपके सामने सच्चाई रखता है, भले ही वह कड़वी हो। चापलूसी करने वाले लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र आपकी गलतियों को इंगित करता है ताकि आप सुधर सकें। नमक की तरह वह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन कभी खराब नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ तारीफ करता है और गलतियों पर चुप रहता है, तो समझ लीजिए कि वह सच्चा मित्र नहीं है।

मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय होती है

चाणक्य नीति में लिखा है कि सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। जब आप संकट में होते हैं, तब जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है, वही असली मित्र है। सुख के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन दुख में साथ निभाना सच्ची मित्रता की निशानी है। इसलिए मित्र चुनते समय यह जरूर देखें कि वह आपके दुख में कितना साथ देता है।

मित्र चुनते समय सावधानी बरतें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि शत्रु से बचना। गलत मित्र आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इसलिए मित्र चुनते समय उसके स्वभाव, विचार और कार्यों को अच्छी तरह परखें। सच्चा मित्र आपको प्रेरित करता है, जबकि गलत मित्र आपको बहकाता है।

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सच्चे मित्र के गुण

चाणक्य नीति के अनुसार सच्चे मित्र के कुछ प्रमुख गुण हैं:

  1. वह सत्य बोलता है, भले ही वह कड़वा हो।
  2. वह आपके हित की बात करता है, ना कि सिर्फ खुश करने की।
  3. वह विपत्ति में साथ खड़ा रहता है।
  4. वह आपकी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता।
  5. वह आपको सही राह दिखाता है, भले ही आपको बुरा लगे।

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सच्चे मित्र कैसे बनाएं और बनाए रखें

सच्चा मित्र पाने के लिए खुद भी सच्चा मित्र बनना पड़ता है। दूसरों के साथ ईमानदारी रखें, उनकी मदद करें और जरूरत पड़ने पर सही सलाह दें। मित्रता को बनाए रखने के लिए नियमित संपर्क रखें, उनकी खुशी में शामिल हों और दुख में सहारा बनें। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता भी एक निवेश है - सही मित्र चुनकर आप जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।

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31 मार्च 2026 के इस सुविचार को याद रखें - सच्चे मित्र नमक की तरह होते हैं। वे जीवन को स्वादिष्ट और मजबूत बनाते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सच्चे मित्रों का साथ ही सफलता की राह आसान बनाता है। इसलिए मित्र चुनते समय सावधानी बरतें और सच्ची मित्रता को जीवन में बनाए रखें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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