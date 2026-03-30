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Quote of the Day: मेहनत और सही समय पर समझदारी ही दिलाएगी धन और सफलता, चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है असली राज

Mar 30, 2026 08:04 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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30 मार्च 2026 का Quote of the Day: मेहनत और सही समय पर समझदारी ही दिलाती है धन और सफलता। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार सफलता पाने के 6 महत्वपूर्ण नियम और आज के सुविचार को अपने जीवन में कैसे लागू करें।

Quote of the Day: मेहनत और सही समय पर समझदारी ही दिलाएगी धन और सफलता, चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है असली राज

30 मार्च 2026, आज का सुविचार: 'सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही समझदारी से मिलती है।'

आचार्य चाणक्य अपनी नीति में बार-बार यही बात दोहराते हैं कि बिना सोचे-समझे किए गए काम अक्सर नुकसान का कारण बन जाते हैं। चाणक्य नीति के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में उन्होंने छह महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, जिन्हें ध्यान में रखकर व्यक्ति धनवान और सफल बन सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य के इस श्लोक में छिपा असली राज क्या है।

क: काल: कानि मित्राणि को देश: कौ व्ययागमौ।

कस्याऽडं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुंहु:।।

समय के विपरीत ना चलें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति कभी मुश्किल में नहीं फंसता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के समय में कभी पुराने दुख को ना भूलें और दुख के समय में धैर्य रखें। चाणक्य की सलाह है 'दुःख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं।' इसलिए सुख में घमंड न करें और दुख में हिम्मत ना हारें। समय का सही उपयोग ही सफलता की नींव रखता है।

क्षमता अनुसार कार्य करें

चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि हमें केवल उतना ही काम हाथ में लेना चाहिए, जितना हमारी क्षमता में हो। धन या प्रसिद्धि के लालच में अपनी शक्ति से ज्यादा काम का बीड़ा उठाने से ना तो काम पूरा होता है और ना ही धन लाभ होता है। उल्टा नुकसान ही होता है। इसलिए अपनी क्षमता का सही आंकलन करें और उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें।

सच्चे मित्र की पहचान

चाणक्य ने मित्रों की पहचान का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समुद्र में गिरे आपके आंसू भी पहचान ले, वही सच्चा मित्र है। सफलता के रास्ते में कई लोग मित्र के वेश में शत्रु बनकर आते हैं। ऐसे छल-कपट वाले मित्र आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इसलिए मित्र चुनते समय बहुत सावधानी बरतें।

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स्थान और काम की खबर रखें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां आप रहते हैं, काम करते हैं या जिसके अधीन काम कर रहे हैं, वहां की हर गतिविधि की जानकारी रखें। अपने शहर, कार्यस्थल और बॉस की अपेक्षाओं को समझें। अगर आपका काम संस्थान को फायदा पहुंचा रहा है, तो आपका भी भला होगा। स्थान और काम की सही जानकारी रखने से मुसीबतों से निपटना आसान हो जाता है।

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मेहनत और समझदारी का संतुलन

चाणक्य नीति का यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल मेहनत ही काफी नहीं है। सही समय पर समझदारी का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। समय, क्षमता, मित्र, स्थान और काम - इन पांचों का सही संतुलन बनाकर चलने वाला व्यक्ति ही धन और सफलता के शिखर तक पहुंच पाता है।

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मेहनत के साथ-साथ सही समय, अपनी क्षमता, सच्चे मित्र, स्थान की जानकारी और खर्च-आय के संतुलन को समझकर चलें, तो धन और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगे। 30 मार्च 2026 को इस सुविचार को अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाएं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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वास्तु शास्त्र
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