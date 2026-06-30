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Quote of the day: सच्चे पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी में होते हैं ये गुण, पढ़ें क्या कहती है चाणक्य नीति

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya niti 30 June 2026: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में रिश्तों का विस्तार से वर्णन किया है। चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि सच्चे पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी में किस तरह के गुण होते हैं। आप भी पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

Quote of the day: सच्चे पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी में होते हैं ये गुण, पढ़ें क्या कहती है चाणक्य नीति

Quote of the day 30 June 2026, Today Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को एक महान दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ माना जाता है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में मानव जीवन को आसान बनाने के लिए इससे जुड़े कई पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और लोग उन्हें अपनाते हैं। एक नीति में आचार्य ने बताया है कि सच्ची पत्नी, पुत्र, पिता और मित्र में कौन-सा गुण होता है। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति।

श्लोक:

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः।

तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः।।

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श्लोक का अर्थ:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही होते हैं जो पुत्रों का पालन-पोषण अच्छे से करते हैं। इस तरह मित्र भी वही होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है और पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है।

श्लोक का सार:

चाणक्य का मानना है कि गृहस्थ उस व्यक्ति का ही सुखी है, जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। अगर संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है तो घर में लड़ाई-झगड़ा और दुख पैदा होता है। चाणक्य कहते हैं कि पिता का भी कर्तव्य या फर्ज है कि वह अपनी संतान के पालन-पोषण में किसी तरह की कमी नहीं छोड़े। जिस पिता ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया उसे पुत्र से कभी भक्ति या आज्ञा मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मित्र के बारे में चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति पर आप बहुत भरोसा करते हो, ऐसे व्यक्ति को ही मित्र कहा जाता है। चाणक्य का मानना है कि ऐसी पत्नी किस काम की, जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो और जो हमेशा घर में अशांति और क्लेश करती रहती हो।

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मित्र पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए:


श्लोक:

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत्।

विश्वासाद् भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति॥

श्लोक का अर्थ:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो मित्र खोटा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो मित्र है, उस पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर आपके सारे राज या गुप्त बातों को सार्वजनिक कर दे। आचार्य चाणक्य का यह श्लोक बताता है कि जीवन में सावधानी और समझदारी जरूरी है, किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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