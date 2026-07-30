Quote of the day 30 July 2026: गीता के अनुसार, व्यक्ति की ये 3 गलतियां बनती हैं कष्ट का कारण
Quote of the day 30 July 2026, Bhagavad Gita Life Lesson: श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश वर्णित हैं। यह उपदेश भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिए थे। जानें श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार व्यक्ति को किन चीजों का त्याग करना चाहिए।
Bhagavad Gita Quote of the day 30 July 2026: हिंदू धर्म में गीता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हजारों वर्षों पुरानी श्रीमद्भगवद्गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक संघर्षों का समाधान प्रदान करने वाला गहरा विज्ञान है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वह आप भी लोगों की तरक्की और उन्नति में काम करता है। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार व्यक्ति की कुछ आदतें उसकी मुख्य परेशानियों का कारण बनती हैं। अपनी इन आदतों के कारण वह हमेशा असंतुष्ट कहता है और अधर्म के राह पर चला जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में ऐसी तीन चीजों को बताया गया है जो मनुष्य के लिए नरक के द्वार खोलती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
श्लोक:
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥
श्लोक का अर्थ:
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि काम (अत्यधिक तीव्र इच्छाएं), क्रोध (गुस्सा) और लोभ (लालच)आत्मा का विनाश करने वाले नरक के तीन मुख्य द्वार हैं। इसलिए हर मनुष्य को इन तीन चीजों को पूरी तरह से त्याग करना चाहिए।
श्लोक का सार:
यहां नरक सिर्फ मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई स्थान नहीं है बल्कि जीवन में मिलने वाले मानसिक, शारीरिक कष्ट, अशांति, असफलता और दुख भी नरक समान माना जाता है।
कामना:
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अति तीव्र इच्छाएं भी गलत रास्ते पर लेकर जाती हैं। कई बार कामनाएं पूरी नहीं होने पर मनुष्य असंतुष्ट और परेशान हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति झूठ या अधर्म का रास्ता अपना लेता है। साथ ही व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं या इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
क्रोध:
भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार, क्रोध या गुस्सा व्यक्ति के बुद्धि या विवेक को प्रभावित करता है। अधिक क्रोध में मनुष्य सही फैसले लेने में असमर्थ हो सकता है। कई बार गुस्से में व्यक्ति हिंसा या अपशब्द को अपना लेता है, जिसके कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए और किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
लालच:
लालच व्यक्ति को बुरे कर्मों की ओर खींच सकता है। कई बार लालच व्यक्ति स्वार्थी भी बन जाता है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि लालच न सिर्फ व्यक्ति को रिश्तों में दरार ला देता है, बल्कि अनैतिक कार्यों की ओर भी लेकर जाता है। लालच की भावना से व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट महसूस करता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त चीजों का उपभोग करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान