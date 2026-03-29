Quote of the Day: आचार्य चाणक्य ने बताए हैं मनुष्य के 4 ऐसे परम मित्र, जो जीवन भर देते हैं साथ
चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के 4 परम मित्र - विद्या, पत्नी, दवा और धर्म। जानें इनके महत्व और जीवन में इनकी भूमिका। Quote of the Day, आज का सुविचार 29 मार्च 2026
आज का सुविचार 29 मार्च 2026: विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च। व्याधितस्यौषधं मित्र धर्मो मित्रं मृतस्य।।
(विद्या प्रवास में मित्र है, पत्नी घर में मित्र है, औषधि रोगी के लिए मित्र है और धर्म मृत्यु के बाद भी मित्र है।)
आचार्य चाणक्य अपनी नीति में मनुष्य के सच्चे मित्रों की गिनती बड़े ही सूक्ष्म और व्यावहारिक ढंग से करते हैं। उनके अनुसार, सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल सुख के दिनों में साथ दे, बल्कि जो विपत्ति, यात्रा, घरेलू जीवन, बीमारी और मृत्यु के बाद भी साथ निभाए। चाणक्य नीति के इस श्लोक में उन्होंने चार ऐसे परम मित्रों का वर्णन किया है, जो जीवन के हर पड़ाव पर मनुष्य का साथ देते हैं।
विद्या - प्रवास का सबसे अच्छा साथी
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और शिक्षा प्रवास (यात्रा) में सबसे अच्छा मित्र हैं। जब इंसान घर से दूर होता है, तब उसकी विद्या ही उसे संकटों से बचाती है, नई राह दिखाती है और आत्मनिर्भर बनाती है। विद्या ना सिर्फ रोजगार देती है बल्कि बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाती है। इसलिए चाणक्य विद्या को जीवन का सबसे विश्वसनीय साथी मानते हैं।
पत्नी - घर की सबसे बड़ी मित्र
घरेलू जीवन में पत्नी सबसे बड़ा मित्र होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, एक अच्छी पत्नी ना सिर्फ पति की साथी है, बल्कि पूरे परिवार की शांति, व्यवस्था और खुशहाली की आधारशिला है। वह सुख-दुख दोनों में साथ निभाती है, घर को संभालती है और पति को प्रेरणा देती है। अगर पत्नी गुणवान है, तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर अवगुण भरी है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य पत्नी को घर का सबसे महत्वपूर्ण मित्र मानते हैं।
औषधि - रोगी का सबसे करीबी मित्र
जब इंसान बीमार पड़ता है, तब दवा (औषधि) उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोगी के लिए औषधि से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता है। स्वास्थ्य ठीक होने पर ही इंसान अपने अन्य कार्यों को ठीक से कर पाता है। इसलिए बीमारी में समय पर दवा लेना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
धर्म - मृत्यु के बाद भी साथ निभाने वाला मित्र
आचार्य चाणक्य के अनुसार, सबसे बड़ा और अंतिम मित्र 'धर्म' है। सुख-दुख, जीवन-मरण सभी अवस्थाओं में धर्म मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। मृत्यु के बाद भी अच्छे कर्म और धर्म ही मनुष्य को आगे की यात्रा में सहारा देते हैं। इसलिए जीवन भर सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य की सलाह
चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे आस-पास के व्यवहार में छिपे होते हैं। विद्या हमें आत्मनिर्भर बनाती है, पत्नी घर को संभालती है, औषधि स्वास्थ्य देती है और धर्म अंतिम समय तक साथ देता है। इन चारों को सही ढंग से अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर सफल और संतुष्ट रहता है।
आज के इस सुविचार को अपने जीवन में उतारें और इन चार परम मित्रों को कभी कम न आंकें। सच्चा साथ तभी मिलता है जब हम खुद भी सच्चे और जिम्मेदार बनते हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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