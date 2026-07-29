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Quote of the day: इन लोगों के पास नहीं टिकता है पैसा, आर्थिक तंगी से हमेशा रहते हैं परेशान

By Saumya Tiwari
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Chanakya niti in hindi: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में धन से संबंधित कई नीतियों का वर्णन किया है। एक नीति के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किन लोगों के पास धन नहीं टिकता है। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

chanakya niti for money
आज का सुविचार 29 जुलाई 2026

Chanakya niti 29 July 2026: मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। चाणक्य नीति कहती है कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति का अनुशासित होना अनिवार्य है। जो लोग हर काम को जिम्मेदारी से करते हैं और अच्छे आचरण वाले होते हैं उन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा या आशीर्वाद प्रदान नहीं करती है। चाणक्य नीति के अनुसार, भले ही कोई व्यक्ति कितना ही धन कमा लें लेकिन अगर उसमें कुछ अवगुण होते हैं, तो वह जल्द ही निर्धन हो जाता है। ऐसे लोगों को जीवन भर धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानें आचार्य चाणक्य के अनुसार, किन लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है।

श्लोक:

चाणक्य नीति का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो इन लोगों के बारे में बताता है:

कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं बह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम् ।

सूर्योदये चास्तमिते च शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम् ॥

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श्लोक का अर्थ:

जो व्यक्ति गंदे या मैले कपड़े पहनता है। जो अपने दातों को साफ नहीं रखता है। जो बहुत अधिक भोजन करता है। जो कठिन या कठोर वचन बोलता है। जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सोता है। ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का त्याग स्वयं मां लक्ष्मी कर देती हैं।

श्लोक का सार:

1. सफाई न रखने वाला:

चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को धन सिर्फ भाग्य से प्राप्त नहीं होता है बल्कि अनुशासन, स्वच्छता, मीठी वाणी, कठोर परिश्रम और सही खर्च करने की आदत से ही धन टिकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर और वस्त्रों की साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके पास दरिद्रता का वास होता है।

2. कटुभाषी (कड़वी बातें बोलने वाला):

चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति लोगों से गंदी या कड़वी भाषा में बात करते हैं या दूसरों के दिल को दुखाते हैं या हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके घर में मां लक्ष्मी का कभी नहीं ठहरती हैं।

3. आलसी व्यक्ति:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति आलसी होता है या हमेशा काम को टालता रहता है और आराम की निद्रा में रहता है, ऐसे लोगों का त्याग स्वयं मां लक्ष्मी कर देती हैं।

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4. आवश्यकता से अधिक भोजन करने वाला:

चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपनी भूख और जीभ पर नियंत्रण नहीं होता है। वह व्यक्ति हर समय खाने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे लोग भी धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं।

5. बेवजह खर्च करने वाला:

चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह भी अतिशीघ्र दरिद्र हो जाता है। इसलिए धन का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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